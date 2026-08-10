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Đại tá Hoàng Quốc Việt giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 10/8, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

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Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - trao Quyết định cho Đại tá Hoàng Quốc Việt giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - chúc mừng đại tá Hoàng Quốc Việt được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Ông đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng nắm bắt tình hình, địa bàn, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn lực lượng, chủ động tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh để Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

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Đại tá Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại tá Hoàng Quốc Việt - SN 1975, quê xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đại tá Hoàng Quốc Việt từng có thời gian dài công tác tại Công an tỉnh Sơn La.

Ông từng giữ các chức vụ Phó Đội trưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La.

Tháng 11/2022, đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La - được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04).

Phạm Trường
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