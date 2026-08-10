Sau sạt lở, các tuyến quốc lộ Lạng Sơn đi Cao Bằng, Quảng Ninh ra sao?

TPO - Do mưa lớn kéo dài, trên các tuyến Quốc lộ (QL) 4A, 4B từ Lạng Sơn đi Quảng Ninh, Lào Cai những ngày qua đã xảy ra sạt lở, gây cản trở, chia cắt giao thông. Ngày 10/8, lãnh đạo Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết, đã thông đường các tuyến QL này.

Theo ghi nhận, trên tuyến Quốc lộ 4B, đặc biệt đoạn qua các xã Châu Sơn, Đình Lập, Lộc Bình trong những ngày qua đã xảy ra nhiều điểm sạt lở với quy mô lớn.

Tại Km62+300, đoạn qua xã Châu Sơn, mưa lớn đã làm khoảng 400 m³ đất đá cùng nhiều tảng đá lớn từ sườn núi đổ ập xuống mặt đường. Điểm sạt lở kéo dài khoảng 20m, rộng 8m, cao trung bình 2,5m, khiến lòng đường bị thu hẹp đáng kể, các phương tiện chỉ có thể lưu thông khó khăn theo từng chiều.

QL4B hướng Lạng Sơn đi Quảng Ninh bị sạt lở, chia cắt giao thông trong tuần qua.

Đáng chú ý, tại khu vực này, nhiều khối đá lớn nằm chắn ngang phần đường xe chạy, gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào ban đêm khi không có hệ thống chiếu sáng. Quan sát cho thấy phần đỉnh taluy vẫn tiếp tục có dấu hiệu nứt, trượt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp nếu mưa lớn kéo dài.

Không chỉ tại Châu Sơn, các đoạn từ Km18 đến Km80 thuộc khu vực Lộc Bình và Lợi Bác ghi nhận tới 8 vị trí sạt lở, kèm theo một điểm lún võng mặt đường. Tại dự án đường kết nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18 (đoạn qua xã Châu Sơn) cũng xuất hiện 5 vị trí sạt lở, tập trung từ Km5 đến Km6 và từ Km8 đến Km10. Ngoài ra, tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 đến Km18, một điểm sạt lở cũng được ghi nhận tại Km14+700.

QL4B đoạn đi qua xã Châu Sơn nhiều khối đá to kèm đất lăn xuống giữa lòng đường.

Tình trạng sạt lở đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động lưu thông. Nhiều phương tiện phải dừng chờ, di chuyển chậm qua khu vực nguy hiểm. Một số thời điểm, giao thông bị ùn ứ cục bộ do đất đá chắn ngang mặt đường, gây chia cắt tạm thời. Người dân và tài xế khi đi qua các đoạn tuyến này đều trong tâm lý lo lắng trước nguy cơ đá lăn bất ngờ từ trên cao.

Dùng rọ đá để chống xói mòn, sạt lở

Ngày 10/8, thông tin với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương vào cuộc. “Trong những ngày qua Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường để xử lý. Các máy xúc được điều động để di chuyển các khối đá lớn, thu dọn đất đá, khơi thông mặt đường. Song song với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí cán bộ tại các điểm sạt lở để đặt biển cảnh báo từ xa, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn” lãnh đạo Sở Xây dựng Lạng Sơn thông tin.

Trong những ngày qua giao thông từ Lạng Sơn đi Quảng Ninh và Cao Bằng đều bị ảnh hưởng, chia cắt.

Tính đến ngày 10/8, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, các điểm sạt lở đã được san gạt, thu dọn bước 1, giao thông trên QL4A, QL4B từ Lạng Sơn đi các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng đã cơ bản đã được đảm bảo, không còn tình trạng đi lại khó khăn, chia cắt.

Với giải pháp lâu dài, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở. Tại các vị trí xung yếu, hệ thống kè đá rọ sắt đựng đá được đặt dọc taluy dương để gia cố, chống xói mòn chân dốc. Đồng thời, các đơn vị quản lý đường tăng cường kiểm tra, theo dõi các điểm có nguy cơ cao để kịp thời cảnh báo người dân và xử lý khi có diễn biến bất thường.

Đến ngày 10/8 Sở Xây dựng Lạng Sơn và các lực lượng chức năng đã thông các tuyến QL.

Sở Xây dựng Lạng Sơn cũng khuyến cáo người dân, do đặc thù địa hình đồi núi, nhiều tuyến đường, QL có taluy cao, trong khi thời tiết đang diễn biến phức tạp với mưa to, nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao trong thời gian tới. Vì vậy, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, không dừng đỗ tại khu vực taluy dương, đồng thời chấp hành nghiêm các biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.