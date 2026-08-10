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Pháp luật

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Toà triệu tập hơn 7.000 bị hại tới phiên xét xử vụ án lừa đảo của Công ty GFDI

Nguyễn Thành

TPO - Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng sẽ xét xử Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 21/8. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày, với 7.108 bị hại được triệu tập tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn.

Ngày 10/8, TAND TP. Đà Nẵng cho biết đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm. Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

TAND TP. Đà Nẵng cũng đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, ấn định thời gian mở phiên tòa vào ngày 21/8/2026. Phiên tòa dự kiến được xét xử trong 3 ngày.

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Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh tố tụng đối với Nguyễn Quang Hoàng.

Đáng chú ý, do số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, phiên tòa sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm được đặt tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, phường Hòa Cường, Đà Nẵng.

Từ điểm cầu trung tâm, phiên tòa sẽ kết nối trực tuyến đến hai điểm cầu thành phần gồm Cung thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường) và Nhà hát Trưng Vương (số 86 Hùng Vương, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tại điểm cầu trung tâm có 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Tại Cung thể thao Tiên Sơn, Tòa án triệu tập 7.108 bị hại. Đây là điểm cầu có số lượng người tham gia tố tụng lớn nhất.

Trong khi đó, tại Nhà hát Trưng Vương có tổng cộng 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Như vậy, tổng số người tham gia tố tụng được Tòa án triệu tập tại phiên tòa lên tới hơn 8.700 người, chưa kể các thành phần tố tụng khác theo quy định.

Tòa án lưu ý những người tham gia tố tụng có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không thể tham gia phiên tòa, người được triệu tập có thể làm đơn xin xét xử vắng mặt, trong đó nêu rõ lý do và những yêu cầu, đề nghị liên quan đến việc giải quyết vụ án.

Đối với những người cho rằng mình có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án nhưng chưa làm việc với Cơ quan điều tra, đồng thời không có tên trong danh sách những người tham gia tố tụng được Tòa án triệu tập, TAND TP. Đà Nẵng đề nghị liên hệ ngay với Tòa án để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Người tham gia phiên tòa khi đến các điểm cầu phải xuất trình căn cước công dân để phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Với hơn 7.100 bị hại cùng hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập, đây là phiên tòa có số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn. Việc tổ chức xét xử kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại nhiều điểm cầu được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức phiên tòa trong vụ án có số lượng người tham gia tố tụng rất đông.

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc được thành lập ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Công ty này đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác trái quy định pháp luật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Nguyễn Thành
#lừa đảo #Đà Nẵng #Nguyễn Quang Hoàng #phiên tòa #GFDI #tố tụng

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