Iran công bố video hiếm về Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei giữa đồn đoán về sức khoẻ

TPO - Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei xuất hiện trong một đoạn video được truyền thông nước này công bố hôm Chủ nhật (10/8), động thái được cho là nhằm bác bỏ những đồn đoán kéo dài về tình trạng sức khỏe và khả năng ông đang gặp vấn đề sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Đoạn video dài khoảng 12 giây, do hãng thông tấn Mehr đăng tải, cho thấy ông Mojtaba Khamenei ngồi cùng một nhóm quan chức và dường như đang trò chuyện với những người xung quanh. Tuy nhiên, Mehr không công bố thời gian và địa điểm ghi hình.

Theo Mehr, ông Mojtaba Khamenei cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Masoud Pezeshkian để thảo luận về những thách thức mà Iran đang đối mặt, trong đó có đời sống người dân, cuộc xung đột quân sự với Mỹ và quan hệ kinh tế với các đối tác nước ngoài.

Một số hãng truyền thông phương Tây nghi ngờ đoạn video có thể được quay trước khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ-Israel bùng phát. Vì vậy, hình ảnh này chưa đủ để xác nhận thời điểm hiện tại cũng như tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Iran.

Trước đó, ông Qasem Qoraishi, Phó Tư lệnh lực lượng bán quân sự Basij cho biết, hình ảnh của Lãnh tụ Mojtaba Khamenei sẽ sớm được công bố.

"Những hình ảnh và tài liệu sẽ sớm được công bố, cho thấy nhà lãnh đạo đáng kính và tổng tư lệnh, Ayatollah Mojtaba Khamenei, hòa mình vào dân chúng, trên đường phố và khu dân cư, cũng như tham dự các cuộc gặp gỡ với chỉ huy của Lực lượng Vũ trang", ông nói.

Ông Mojtaba Khamenei được lựa chọn làm Lãnh tụ tối cao Iran vào đầu tháng 3, sau khi cha ông, cố Lãnh tụ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2. Kể từ khi kế nhiệm cha, ông gần như không xuất hiện công khai, khiến tin đồn về tình trạng sức khỏe liên tục lan rộng.

Chính quyền Iran khẳng định ông Mojtaba vẫn tích cực tham gia các quyết định chính trị và quân sự. Việc công bố những hình ảnh mới được xem là nỗ lực nhằm củng cố thông điệp rằng bộ máy lãnh đạo Iran vẫn hoạt động và nhà lãnh đạo tối cao vẫn nắm quyền điều hành đất nước.

Iran và Mỹ đã nhất trí ngừng bắn vào tháng 4 và sau đó ký một bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột quân sự và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, thỏa thuận đã đổ vỡ vào tháng trước khi Tehran và Washington liên tục tấn công lẫn nhau trong gần hai tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định dừng tấn công và xuất hiện thông tin về các cuộc đàm phán giải quyết xung đột được nối lại.