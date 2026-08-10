4 bộ phim Việt cản đường Người Nhện

TPO - "Spider-Man 4: Khởi đầu mới" tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu áp đảo. Tuy nhiên, tổng doanh thu toàn thị trường cuối tuần qua giảm hơn 30%. Không có phim Việt nào lọt vào top 5. Cục diện dự kiến thay đổi khi loạt tác phẩm nội địa ra rạp từ cuối tháng 8.

Tổng doanh thu cuối tuần giảm mạnh

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé trong ba ngày cuối tuần 7-9/8 đạt khoảng 67,5 tỷ đồng. Con số này giảm hơn 30% so với mức 96,7 tỷ đồng của cuối tuần trước.

Spider-Man 4: Khởi đầu mới tiếp tục giữ vị trí số một. Phim thu 35,8 tỷ đồng từ 339.275 vé/9.451 suất chiếu. Tác phẩm chiếm 53,1% tổng doanh thu toàn thị trường. Song, sức nóng của Người Nhện có dấu hiệu giảm. Cuối tuần 31/7-2/8, phim từng mang về 70,56 tỷ đồng và chiếm khoảng 73% doanh thu phòng vé. Dù vậy, phim vẫn bỏ xa các đối thủ còn lại. Khoảng cách giữa Người Nhện và tác phẩm đứng thứ hai lên tới gần 23 tỷ đồng.

Spider-Man 4 tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt.

Đứng sau Spider-Man 4 là phim Trung Quốc Thư tình gửi ngoại. Tác phẩm thu gần 13 tỷ đồng, bán hơn 145.000 vé/4.264 suất chiếu. Phim chiếm 19,2% tổng doanh thu cuối tuần.

The Odyssey giữ vị trí thứ ba với hơn 7 tỷ đồng. Bom tấn của Christopher Nolan chỉ có 909 suất chiếu nhưng bán được hơn 46.700 vé. Tác phẩm tiếp tục duy trì sức hút sau nhiều tuần có mặt tại rạp.

Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đứng thứ tư với 3,72 tỷ đồng. Phim hoạt hình Nhật Bản bán gần 38.800 vé. PAW Patrol: Phim khủng long thu 2,82 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm, qua đó chiếm vị trí cuối cùng trong top 5.

Bảng xếp hạng phim đứng đầu không có phim Việt. Tác phẩm nội địa duy nhất từng được lên kế hoạch phát hành trong giai đoạn này là Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần. Phim ban đầu dự kiến ra rạp ngày 14/8 nhưng thay đổi lịch phát hành. Thời điểm khởi chiếu mới chưa được công bố.

Sự vắng mặt của phim Việt giúp Spider-Man 4 có thêm thời gian khai thác phòng vé. Tuy nhiên, doanh thu giảm mạnh cho thấy phim đã qua giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất.

Cuộc đổ bộ phim Việt

Ngày 14/8, phòng vé đón thêm bốn tác phẩm mới gồm PAW Patrol: Phim khủng long, Ngày tàn của phố Oak, Agito: Cuộc chiến siêu năng lực và Điểm mù.

PAW Patrol: Phim khủng long có lợi thế sau các suất chiếu đặc biệt ngày 8-9/8. Doanh thu 2,82 tỷ đồng giúp tác phẩm hoạt hình có bước chạy đà trước khi khởi chiếu chính thức. Phim hướng tới nhóm khán giả gia đình và trẻ em.

Ngày tàn của phố Oak thuộc dòng hành động, phiêu lưu. Tác phẩm được phát hành ở định dạng IMAX. Đây là lựa chọn mới của nhóm khán giả yêu thích phim có quy mô lớn và kỹ xảo.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là tác phẩm đáng chú ý nhất mùa phim 2/9.

Agito: Cuộc chiến siêu năng lực bổ sung màu sắc hoạt hình, hành động. Điểm mù khai thác thể loại tội phạm, giật gân. Bốn phim có đối tượng khán giả khác nhau nhưng đều làm tăng áp lực chia sẻ suất chiếu đối với Spider-Man 4.

Chưa tác phẩm nào cho thấy khả năng tạo ra sức hút tương đương Người Nhện. Phần phim mới của Tom Holland vẫn có lợi thế về thương hiệu, hiệu ứng truyền miệng và lượng khán giả đại chúng. Phim tiếp tục dẫn đầu đến khi đợt phim Việt cuối tháng 8 xuất hiện.

Cuộc đua phòng vé được dự báo sôi động hơn từ ngày 21/8. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập là tác phẩm Việt mở màn cho giai đoạn này. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài, gia đình và câu chuyện về khoảng cách thế hệ. Huỳnh Lập gia nhập nhóm đạo diễn trăm tỷ với Nhà gia tiên đạt 242 tỷ đồng. Khán giả chờ đợi nam đạo diễn làm được gì sau dự án có Phương Mỹ Chi đóng chính.

Ngày 28/8, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của Nguyễn Phan Quang Bình ra rạp. Đây là dự án huyền sử có kinh phí được công bố khoảng 100 tỷ đồng. Phim quy tụ Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long và nhiều diễn viên tên tuổi. Tác phẩm được xem là đối thủ đáng chú ý nhất trong mùa phim Quốc khánh.

Sau kỳ nghỉ lễ, cuộc đua tiếp tục với Quý tử vượt giàu của Nguyễn Quang Dũng, dự kiến khởi chiếu ngày 11/9. Phim có Thu Trang, Tiến Luật và Hạo Khang, xoay quanh những mâu thuẫn trong quá trình cha mẹ nuôi dạy con.

Ngày 18/9, Lên hương của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông tiếp tục gia nhập thị trường. Phim có Hồng Đào, NSND Hồng Vân, Võ Tấn Phát, Tuyết Thu và Lê Hạ Anh.

Các phim không ra mắt cùng thời điểm nhưng tạo thành chuỗi phát hành liên tục từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9. Đây là thách thức đáng kể đối với khả năng bám rạp của Spider-Man 4.