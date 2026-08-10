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Sức khỏe

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Vĩnh Long khám bệnh miễn phí cho người dân từ 11/8

Cảnh Kỳ

TPO - Chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Long từ ngày 11/8, để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh tật phổ biến.

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn tỉnh, ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, người cao tuổi và người chưa được khám sức khỏe trong năm 2026. Chiến dịch diễn ra từ ngày 11/8 đến 9/11/2026.

Qua khám sàng lọc sẽ tư vấn, quản lý, điều trị hoặc chuyển tuyến đối với trường hợp phát hiện bất thường. Qua đó, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và góp phần giảm gánh nặng bệnh tật trên địa bàn tỉnh.

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Khám bệnh cho người dân ở xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Sở Y tế Vĩnh Long

Ngành y tế Vĩnh Long đặt mục tiêu khám sức khoẻ cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, lập sổ sức khỏe điện tử nhân dịp đầu năm học; 100% người dân chưa được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc hoặc khám chữa bệnh được khám sàng lọc miễn phí ít nhất về béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, lao.

Qua chiến dịch sẽ điều trị kịp thời với người có bệnh và lập sổ sức khỏe điện tử.

Bà Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, chiến dịch triển khai theo phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả). Không bỏ sót người dân - Không bỏ tư vấn người dân sau khám - Không bỏ sót dữ liệu.

Các xã, phường được giao hoàn chỉnh danh sách khám sức khoẻ theo số định danh cá nhân, phân nhóm để khám sàng lọc. Các bệnh viện, cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư, tổ chức quy trình khám khoa học, an toàn, thuận tiện.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #khám sàng lọc #sức khỏe cộng đồng #dịch vụ y tế #chăm sóc sức khỏe #chiến dịch y tế #sàng lọc miễn phí

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