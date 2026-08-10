Bộ Y tế dự định bỏ đào tạo phân chia bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II

TPO - Bộ Y tế đề xuất đổi mới mô hình đào tạo bác sĩ sau đại học, trong đó hướng tới bỏ cách phân chia bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, tiến tới cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa thống nhất, đồng thời siết chuẩn tuyển sinh và đào tạo bác sĩ nội trú.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa.

Quy định về học phí, học bổng

Theo dự thảo, mức học phí đối với các chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa được thực hiện theo quy định của cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với những chuyên ngành được Nhà nước hỗ trợ học phí cho người học, chính sách này sẽ thực hiện theo khoản 3 Điều 105 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Người nước ngoài tham gia các khóa đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa sẽ nộp học phí theo mức do cơ sở đào tạo quy định hoặc theo các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết.

Mỗi bác sĩ chỉ được dự thi bác sĩ nội trú một lần.

Dự thảo cũng cho phép các cơ sở sử dụng nhân lực y tế căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ để quyết định chi trả hoặc hỗ trợ học phí đối với người đã được tuyển dụng và trúng tuyển vào chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa.

Về học bổng, người đứng đầu cơ sở đào tạo sẽ quyết định việc cấp và chi trả theo quy chế chi tiêu nội bộ. Các chuyên ngành thuộc diện được hưởng chính sách học bổng sẽ thực hiện theo khoản 2 Điều 105 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trong khi đó, thủ trưởng cơ sở thực hành được quyết định việc chi trả thù lao cho người học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa từ các nguồn thu hợp pháp của đơn vị theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Bác sĩ nội trú chỉ được dự tuyển một lần

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là việc quy định cụ thể điều kiện dự tuyển đối với từng loại hình đào tạo.

Theo đó, người dự tuyển chương trình bác sĩ nội trú phải có văn bằng bác sĩ thuộc ngành y khoa, y học cổ truyền hoặc răng hàm mặt. Thời gian dự tuyển không quá 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp hoặc từ ngày được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời gian chờ cấp bằng, tính đến thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

Đáng chú ý, mỗi người chỉ được dự thi bác sĩ nội trú một lần duy nhất.

Quy định này cũng áp dụng với người có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, với điều kiện bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học thuộc ngành phù hợp với danh mục chương trình đào tạo đã được quy định.

Đối với chương trình bác sĩ chuyên khoa, đối tượng dự tuyển là người có văn bằng bác sĩ thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt hoặc y học dự phòng. Người có bằng cấp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cũng có thể dự tuyển nếu văn bằng được công nhận theo quy định và thuộc ngành phù hợp.

Người dự tuyển bác sĩ chuyên khoa phải đã được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh còn hiệu lực, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về văn bằng, thời gian tốt nghiệp, phạm vi hành nghề và những tiêu chuẩn chuyên môn cụ thể của từng chương trình.

Hướng tới bỏ mô hình chuyên khoa I, chuyên khoa II

Theo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, hệ thống đào tạo chuyên khoa tại Việt Nam hiện vẫn tồn tại song song hai mô hình là đào tạo bác sĩ nội trú và đào tạo bác sĩ chuyên khoa, trong khi chưa có sự thống nhất rõ ràng.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tại nhiều quốc gia, đào tạo nội trú được xem là một hình thức đào tạo chuyên khoa dành cho những sinh viên y khoa xuất sắc. Tại Mỹ, Anh, Úc và nhiều nước khác, giai đoạn đào tạo chuyên khoa cũng thường được gọi chung là đào tạo nội trú.

Từ thực tế này, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo kiến nghị thống nhất mô hình đào tạo bác sĩ nội trú theo hướng đây là chương trình đào tạo chuyên khoa đặc biệt dành cho các bác sĩ trẻ xuất sắc, đồng thời là một kênh đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Trong khi đó, chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa sẽ được áp dụng rộng rãi đối với những bác sĩ đã có thời gian thực hành theo quy định và có nhu cầu tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

Cơ quan này cũng cho rằng việc phân chia văn bằng bác sĩ chuyên khoa I và bác sĩ chuyên khoa II hiện chưa thực sự phù hợp với phạm vi hành nghề và mức độ chuyên sâu của từng chuyên ngành.

Theo kinh nghiệm quốc tế, phần lớn các quốc gia không cấp riêng hai loại văn bằng chuyên khoa I và chuyên khoa II. Thay vào đó, quá trình đào tạo thường được tổ chức thành các giai đoạn của cùng một chương trình, gồm chuyên khoa cơ bản và chuyên khoa sâu hoặc chuyên khoa phụ. Không phải tất cả chuyên ngành đều phát triển đến cấp độ chuyên khoa sâu.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học được cấp một văn bằng duy nhất là bác sĩ chuyên khoa của chuyên ngành tương ứng.

Trên cơ sở đó, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo đề xuất nghiên cứu cải cách hệ thống văn bằng, thay thế mô hình đào tạo hai cấp độ chuyên khoa I và chuyên khoa II bằng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa với thời gian linh hoạt, phù hợp đặc thù của từng chuyên ngành.

Theo đề xuất, thay vì áp dụng tương đối đồng đều thời gian đào tạo từ 2-3 năm cho nhiều chuyên ngành như hiện nay, thời lượng đào tạo có thể được thiết kế linh hoạt hơn, dựa trên yêu cầu thực tế của từng lĩnh vực chuyên môn.