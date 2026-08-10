Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng, y tế dành cho sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu

TPO - Bộ Công an đang triển khai lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc y tế khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin và hỗ trợ tang lễ đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu.

Dự thảo Nghị định này áp dụng đối với toàn bộ sĩ quan Công an nhân dân đã nghỉ hưu thuộc các cấp bậc hàm (từ cấp Úy, cấp Tá đến cấp Tướng), cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc chuẩn hóa và nâng cao đãi ngộ toàn diện cho các cựu sĩ quan: Hưởng bồi dưỡng nghỉ dưỡng tương đương lực lượng đang công tác. Về chế độ nghỉ dưỡng, dự thảo quy định mức tiền bồi dưỡng được thiết kế theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm bằng với mức bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan Công an đang công tác có cùng cấp bậc hàm. Khoản kinh phí này sẽ được chi trả 1 lần vào quý I hằng năm.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể về phiếu mời và các chế độ ưu đãi khi sĩ quan nghỉ hưu đến nghỉ dưỡng tại các cơ sở nhà nghỉ dưỡng thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở/quý khi mắc bệnh hiểm nghèo Đối với sĩ quan nghỉ hưu mắc các bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế và được Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền kết luận, dự thảo đề xuất các mức hỗ trợ thiết thực: Hằng quý được hỗ trợ kinh phí bằng 2 lần mức lương cơ sở, tính từ quý có kết luận giám định y khoa. Khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế (cả trong và ngoài ngành Công an), sĩ quan hưu trí được bảo đảm tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiêu chuẩn tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đang phục vụ.

Bảo đảm chế độ thông tin và hỗ trợ lễ tang chu đáo Bên cạnh chính sách y tế và nghỉ dưỡng, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ chế độ cung cấp thông tin định kỳ cho sĩ quan hưu trí. Đối với trường hợp từ trần, việc tổ chức lễ tang và xây mộ cho các sĩ quan thuộc diện Lễ tang cấp Nhà nước hoặc Lễ tang cấp cao sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Công an cũng sẽ cấp kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương chủ trì hoặc tham gia Ban Tổ chức lễ tang nhằm bảo đảm sự trang trọng và chu đáo.

Dự thảo Nghị định đang tiếp tục được hoàn thiện dựa trên các ý kiến đóng góp trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành, nhằm kịp thời động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng sĩ quan Công an sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đất nước.