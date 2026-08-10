Sẽ hình thành bốn mạng lưới kết nối nguồn lực kiều bào

TPO - Việc xây dựng bốn mạng lưới kết nối trí thức, chuyên gia người Việt ở nước ngoài sẽ tập hợp đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài, tạo nên hệ sinh thái kết nối bền vững, gắn kết nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển đất nước.

Ngày 10/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) gặp mặt báo chí, thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà cho biết, Nghị quyết 23 kế thừa Nghị quyết 36, đồng thời thể hiện bước phát triển tư duy mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và những thay đổi sâu sắc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Nghị quyết số 23. (Ảnh: Dương Tiêu)

Theo ông Ngô Trịnh Hà, Nghị quyết 23 nâng tầm vị thế, vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm mới thứ hai là nâng tầm tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, chuyển từ tư duy từ "vận động, tập hợp, chăm lo" thành đồng hành, kiến tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết số 23 nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ chuyên gia trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Ngô Trịnh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Dương Tiêu)

Về phương thức huy động nguồn lực, thay vì chủ yếu vận động, thu hút các cá nhân riêng lẻ, Nghị quyết yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới và hệ sinh thái toàn cầu để kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tin về việc hình thành 4 mạng lưới kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia kiều bào, ông Ngô Trịnh Hà cho biết, trước hết là xây dựng mạng lưới trí thức, chuyên gia trong các lĩnh vực trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Trên cơ sở 10 ngành công nghệ chiến lược đã được xác định, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang xây dựng, kết nối mạng lưới chuyên gia trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng, góp phần huy động, phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức, chuyên gia kiều bào.

Thứ hai là xây dựng mạng lưới doanh nhân, nhà đầu tư người Việt Nam ở nước ngoài gắn với các cơ hội phát triển của đất nước. Ông Ngô Trịnh Hà cho rằng cần tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ hơn mong muốn, nguyện vọng đóng góp của doanh nhân kiều bào vào công cuộc xây dựng đất nước.

Thứ ba là xây dựng mạng lưới văn nghệ sỹ, người có ảnh hưởng và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tăng cường sức mạnh mềm quốc gia, quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới.

Thứ tư là kết nối mạng lưới kiều bào trẻ. Đây là lực lượng được xác định là tương lai của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cần được quan tâm, kết nối và phát huy trong thời gian tới.