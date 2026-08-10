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Người đàn ông nằm thoi thóp giữa rừng tràm sau 4 ngày mất liên lạc

Hoàng Nam

TPO - Sau 4 ngày mất liên lạc khi vào rừng tràm làm việc, một người đàn ông ở Quảng Trị được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, trên cơ thể có nhiều vết thương. Khu vực phát hiện nạn nhân có nhiều dấu chân trâu.

Chiều 10/8, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa tìm thấy ông Hồ Minh D. (44 tuổi, trú xã Lìa) sau nhiều ngày mất liên lạc.

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Lực lượng chức năng và người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 7/8, anh D. một mình vào khu vực rừng tràm tại thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp để làm việc. Sau đó, anh không trở về nhà và gia đình không thể liên lạc được. Người thân đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, đồng thời báo sự việc với chính quyền địa phương.

Sáng 10/8, Công an xã Hướng Hiệp phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông D. nằm giữa rừng tràm, còn thở nhưng sức khỏe rất yếu, trong trạng thái lơ mơ và trên cơ thể có nhiều vết thương.

Người dân sơ cứu, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. UBND xã Hướng Hiệp sau đó liên hệ xe cấp cứu và huy động lực lượng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi rừng để chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, xung quanh vị trí phát hiện ông D. có nhiều dấu chân trâu. Theo thông tin ban đầu từ gia đình, nạn nhân có thể đã bị trâu tấn công trong lúc làm việc rồi bất tỉnh. Tuy nhiên, nguyên nhân gây thương tích cho nạn nhân hiện chưa có kết luận chính thức.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, sốt cao, kiệt sức và có nhiều thương tích trên cơ thể.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tích cực; nguyên nhân vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Hoàng Nam
#mất liên lạc #tình trạng nguy kịch #nhiều vết thương #dấu chân trâu #khu vực rừng tràm #xã Hướng Nghiệp #Quảng Trị

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