Tại sao Huỳnh Lập bị chỉ trích?

TPO - Ranh giới giữa làm mới và phá một ca khúc luôn mong manh trong âm nhạc. Sân khấu ''Trước khi em tồn tại'' ở Công diễn 2, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai đang rơi vào sự cố như vậy.

Tranh cãi nổ ra sau màn trình diễn của Nhà hiển nhiên (Huỳnh Lập, Cheng, Thái Lê Minh Hiếu và Neko Lê) ở Công diễn 2. Nhóm nhận về Trước khi em tồn tại - bản hit từng gây sốt trên các nền tảng âm nhạc của Thắng (cựu thành viên band nhạc Ngọt). Khán giả chờ đợi rất nhiều vào Nhà hiển nhiên khi họ nắm trong tay ca khúc dễ để tạo hit nhất tại Công diễn 2.

Tuy nhiên, đội trưởng Huỳnh Lập đặt ra bài toán rất khó cho Trước khi em tồn tại. Từ bước thành lập đội và chưa nhận đề bài, Huỳnh Lập định hướng nhóm của mình làm nhạc ma mị, tâm linh, theo đúng con đường mà nam diễn viên đang xây dựng ở lĩnh vực điện ảnh.

Cuối cùng, từ định hướng của chính Huỳnh Lập, bản hit Trước khi em tồn tại từng một thời gây sốt vì sự lãng mạn, mộng mơ nay trở nên gai góc và khó cảm hơn.

Huỳnh Lập liều lĩnh



Bản gốc Trước khi em tồn tại là màu sắc âm nhạc của Indie pop/RnB mang hơi hướm lofi chill. Qua chất giọng bay bổng đặc trưng của Thắng, ca khúc gây ấn tượng vì tinh thần yêu đời, đẹp trong ca từ và giai điệu tạo cảm giác thư thái. Trước khi em tồn tại phù hợp để nghe ở quán cafe hoặc khi tận hưởng cuộc sống trong một chuyến du lịch.

Đến phiên bản Trước khi em tồn tại ở Anh trai chông gai, tinh thần ca khúc bị đảo lộn 180 độ. Huỳnh Lập là người lên ý tưởng âm nhạc và dàn dựng concept sân khấu. Cheng đảm nhận vai trò producer (sản xuất) nhạc cho ca khúc. Nhóm biến tấu màu sắc âm nhạc sang trap hiphop và folktronica (giao thoa giữa âm nhạc dân gian đương đại và điện tử).

Bản phối mới triệt tiêu yếu tố chill, thư thái của bản gốc. Thay bằng những âm thanh nặng đô, ma mị của bass 808, trống đậm đặc, âm thanh điện tử và một số nhạc cụ dân tộc Việt Nam để cụ thể ý tưởng "tâm linh hóa âm nhạc" như đàn bầu. Người nghe thưởng thức Trước khi em tồn tại trong tâm thế mới, phải liên tưởng nhân vật "em" như một bóng ma, một người tình không có thật.

Neko Lê lại nhận ý kiến trái chiều.

Nửa đầu tiết mục trên sân khấu Công diễn 2 trôi qua thuận lợi. Rắc rối của làm remake (làm mới) đến từ đoạn phát triển, khi Neko Lê bước ra, đọc rap theo kiểu tụng kinh trên nền beat có tiếng gõ mõ. Từ đây, ý tưởng làm nhạc tâm linh, lên đồng của Huỳnh Lập mới thể hiện rõ.

Âm nhạc của cuối tiết mục xoay chuyển sang hướng u ám, nặng nề cảm xúc. Phần dàn dựng sân khấu với các vũ công mặc đồ trắng, tựa như các "bóng ma" trên sân khấu.

Khán giả chỉ trích tiết mục của Nhà hiển nhiên vì đội thay đổi toàn bộ tinh thần bản hit Trước khi em tồn tại. Đông đảo khán giả đã có cái nhìn không tốt về Neko Lê từ đầu chương trình, đây là yếu tố đầu tiên khiến tiết mục bị chỉ trích. Sau đó, phần dàn dựng của Huỳnh Lập cũng bị chê "làm quá" để thi triển ý tưởng tâm linh, dù ca từ không phù hợp để đi theo đường dây kịch bản như vậy.

Khán giả chia thành 2 luồng ý kiến để tranh luận dữ dội về tiết mục của Nhà hiển nhiên trên mạng xã hội. Vẫn là câu chuyện muôn thuở khi một ca khúc cover vướng vào tranh cãi: Thổi vào làn gió mới cho bản hit hay phá nát tinh thần bản hit. Làn sóng chỉ trích từ khán giả đang trội hơn những người bênh vực Huỳnh Lập và đồng đội.

Ranh giới giữa làm mới và phá hit

Ở Công diễn 2, chỉ một đội bốc vào bài X-song (sáng tác mới hoàn toàn). Phần còn lại sẽ chọn ca khúc cũ và nhận trọng trách làm mới. Từ đây, mỗi đội đưa ra một chiến lược khác nhau để cover: Có đội chọn phương án an toàn là sáng tác thêm một phân đoạn mới hoặc một verse rap. Có đội thay đổi bản phối, vẫn giữ nguyên tinh thần nhưng lái sang dòng nhạc mới hơn.

Lựa chọn của Huỳnh Lập mạo hiểm hơn tất cả vì thay đổi cả màu sắc âm nhạc. Từ tempo (tốc độ) ca khúc, nhạc cụ, bố cục (viết thêm rap) và quan trọng nhất là màu nhạc, phiên bản Trước khi em tồn tại khác hoàn toàn.

Nhà chiến mã của Trịnh Thăng Bình, Hà An Huy, Thuận Nguyễn và Phùng Minh Cương nhận về ca khúc Em chỉ im lặng của Osad. Trịnh Thăng Bình hỏi tác giả: "Anh phá luôn bài này được không?" và Osad đồng ý. Thực tế là mức độ "phá" của Trịnh Thăng Bình, Hà An Huy không quá lớn vì tinh thần ban đầu của Em chỉ im lặng được giữ nguyên.

Đội của Hà An Huy làm mới vừa phải ca khúc của Osad.

Tổ đội của Trịnh Thăng Bình giữ tinh thần vui tươi, khuấy động của bản gốc, chỉ điều chỉnh từ type beat rap/RnB sang các màu sắc sôi động hơn như jersey club. Sân khấu Em chỉ im lặng khiến khán giả nhún nhảy và không đi quá xa so với bản chất.

Sân khấu Ánh sáng của đời tôi của Thái VG, Jun Phạm, Hoàng Rob và Hoàng Dũng cũng mang tinh thần cover ở mức vừa vặn. Nhóm giữ nguyên chất nhạc ballad, phối mới theo hướng dàn dây, piano cảm xúc đong đầy hơn. Thái VG đóng góp một verse rap để phát triển bài hát và có yếu tố mới. Kết quả là khán giả đón nhận tích cực thành quả của Thái VG và các đồng đội.

Trở lại với câu chuyện ở Trước khi em tồn tại, lựa chọn của Huỳnh Lập theo kiểu ăn cả hoặc ngã về không. Nam diễn viên/đạo diễn nghĩ rằng càng đưa ra ý tưởng đột phá, sẽ càng dễ bứt phá và thuyết phục số đông. Tuy nhiên, các thành viên của nhà Hiển nhiên không lường được kịch bản bản gốc Trước khi em tồn tại đã in sâu vào tâm trí khán giả. Họ đảo lộn mọi thứ và rơi vào sự cố không như ý.

Sân khấu của Trước khi em tồn tại đầu tư mạnh nhưng không thắng được đội của Thái VG. Cảm nhận từ khán giả trường quay về lựa chọn của Huỳnh Lập và các đồng đội không tốt. Và việc nhóm nhận nhiều bình luận tiêu cực khi tiết mục lên sóng ở các nền tảng là chuyện hiển nhiên xảy ra.