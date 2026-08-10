Dự án phim ngắn CJ mùa 7 công bố 5 dự án xuất sắc nhất

Sau Vòng Thuyết trình ngày 5/8, Dự án phim ngắn CJ 2026 chính thức công bố Top 5 nhà làm phim trẻ tài năng để nhận tổng kinh phí hỗ trợ sản xuất lên đến 1,5 tỷ đồng.

Ngày 5/8/2026, Vòng Thuyết trình Dự án phim ngắn CJ 2026 (tên tiếng Anh: CJ Short Filmmaking Support Program in Vietnam) đã diễn ra tại CGV Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) với sự tham gia của 14 dự án nổi bật nhất mùa giải năm nay. Sau quá trình trao đổi và đánh giá kỹ lưỡng, Hội đồng Thẩm định đã lựa chọn 5 dự án xuất sắc nhất để nhận kinh phí hỗ trợ sản xuất, với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

Top 5 dự án xuất sắc của Dự án phim ngắn CJ mùa 7 gồm: Cơn Bão Đêm Qua (Đạo diễn Đặng Thảo Nguyên), Showgirl (Đạo diễn Châu Thuý An), Một Ngày (Đạo diễn Nguyễn Vũ Hiền Chi), Dưới Bóng Thanh Trà (Đạo diễn Trần Hữu Thành), và Cơn Mưa Hè Bên Dưới Làn Da (Đạo diễn Lâm Công Thịnh).

Top 5 đạo diễn xuất sắc nhất Dự án phim ngắn CJ mùa 7 (từ trái sang: Đạo diễn Trần Hữu Thành, Đạo diễn Đặng Thảo Nguyên, Đạo diễn Châu Thuý An, Đạo diễn Nguyễn Vũ Hiền Chi, Đạo diễn Lâm Công Thịnh). Ảnh: CGV

Được khởi xướng từ năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam, Dự án phim ngắn CJ là chương trình tìm kiếm và nuôi dưỡng các nhà làm phim trẻ Việt Nam. Mùa thứ 7 của chương trình thu hút hơn 400 hồ sơ đăng ký từ các nhà làm phim trẻ trên cả nước. Trải qua vòng sơ tuyển, 14 dự án nổi bật đã được lựa chọn tham gia Vòng Thuyết trình, trực tiếp giới thiệu ý tưởng trước Hội đồng Thẩm định. Mỗi phần trình bày mang đến một cá tính điện ảnh riêng biệt, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào kịch bản, hình ảnh, phương pháp kể chuyện cũng như quyết tâm hiện thực hóa dự án của các đạo diễn trẻ.

Hội đồng Thẩm định Dự án phim ngắn CJ 2026 quy tụ những nhà làm phim hàng đầu Việt Nam, gồm đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, đạo diễn Trần Thanh Huy, và giám khảo khách mời - nhà sản xuất/diễn viên Kaity Nguyễn. Sự kết hợp giữa các đạo diễn và nhà sản xuất thuộc nhiều thế hệ, theo đuổi những phong cách sáng tạo khác nhau đã mang đến cho quá trình thẩm định những góc nhìn đa chiều.

Hội đồng thẩm định và Giám khảo khách mời. Ảnh: CGV

Trong thời gian tới, Top 5 sẽ tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng làm phim với các chuyên gia đến từ Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) và các nhà làm phim hàng đầu Việt Nam. Sau giai đoạn đào tạo, 5 dự án sẽ chính thức bước vào quá trình sản xuất kéo dài khoảng ba tháng trước khi được trình chiếu tại CGV vào cuối năm 2026. Các tác phẩm có tiềm năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ tham gia tại các liên hoan phim quốc tế hàng đầu, mở rộng cơ hội kết nối các nhà làm phim trẻ Việt Nam với cộng đồng điện ảnh khu vực và thế giới.

Kể từ năm 2018, Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ sản xuất 30 phim ngắn của 32 đạo diễn trẻ Việt Nam. Nhiều tác phẩm bước ra từ chương trình đã được lựa chọn và ghi dấu tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế, góp phần đưa những tiếng nói điện ảnh mới của Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu, như đạo diễn Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân hay Dương Diệu Linh.

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, đạo diễn thuộc Top 5 xuất sắc của Dự án phim ngắn CJ mùa 6, đã được lựa chọn tranh giải tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm ngắn “Giấc mơ là ốc sên”. Thành tích này tiếp tục cho thấy tiềm năng của các nhà làm phim trẻ Việt Nam khi được trao cơ hội phát triển dự án trong một môi trường chuyên nghiệp.

Với sự đồng hành của CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, chương trình tiếp tục sứ mệnh nuôi dưỡng những tiếng nói sáng tạo mới, góp phần xây dựng thế hệ đạo diễn kế cận và đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với bản đồ điện ảnh quốc tế.