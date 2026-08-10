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Xã hội

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Từng lãnh đạo xã, phường ở TPHCM phải biết rõ nơi khu trú và đối tượng về ma túy

Ngô Tùng

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu định kỳ hằng quý, 6 tháng hoặc một năm phải trả lời 4 câu hỏi: Buôn bán ma túy trên địa bàn có giảm không, giảm bao nhiêu? Số người nghiện có giảm không? Người tái nghiện có giảm không, giảm bao nhiêu người? Người dân ở địa bàn có cảm thấy an toàn hơn không?.

Chiều 10/8, Ban Chỉ đạo 26 TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản triển khai Nghị quyết 02 ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhìn nhận các đơn vị trên địa bàn thành phố đã thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua, trong đó có sự quyết liệt của lực lượng công an thành phố. Ông nhìn nhận, TPHCM có nhiều mô hình hay, cách làm tốt; khối lượng công việc đã được triển khai rất lớn.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh, thành phố vẫn còn rất nhiều việc phải làm và cần tiếp tục nỗ lực thực hiện bởi “nếu không làm thì không có bình yên, không có phát triển bền vững, vì tội phạm ma túy là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm".

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, đây là nhiệm vụ không của riêng ai. Trong đó, lực lượng công an là nòng cốt nhưng thành hay bại là ở chính quyền địa phương - nơi được xem là địa bàn hành động. Người đứng đầu Đảng ủy xã, phường phải chịu trách nhiệm về việc này, gắn với các yêu cầu cụ thể: không để có “điểm mù” trên địa bàn, không để có khoảng trống về trách nhiệm.

“Điều này có nghĩa là không có địa bàn nào mà không có người quản, không có đối tượng nào mà không ai nắm, không có việc gì mà không rõ người chịu trách nhiệm”, ông Trần Lưu Quang nêu rõ.

Đối với lực lượng công an ở cơ sở, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu cần phải nắm địa bàn, quản lý chặt đối tượng; dự báo và nhận diện nguy cơ sắp xảy ra. Ông lưu ý: Đã đánh là phải trúng, không chạy theo thành tích, không che giấu tình hình và chính quyền địa phương không được khoán trắng cho lực lượng công an.

Để thực hiện các mục tiêu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ rõ 5 việc làm cụ thể.

Thứ nhất, từng xã phường xây dựng “bản đồ” về tình hình ma túy của địa bàn đó. Từng lãnh đạo xã, phường phải biết tình hình ma túy trên địa bàn một cách mạch lạc, cụ thể, kể cả nơi khu trú và đối tượng là ai. Việc này do Trưởng công an xã, phường tham mưu và lãnh đạo địa phương phải nắm. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, có mục tiêu, có thời hạn và có người chịu trách nhiệm.

Thứ hai, công việc đánh giá phải thể hiện bằng số liệu, kết quả cụ thể, không bằng phong trào, không bằng văn bản.

Thứ ba, định kỳ hằng quý, 6 tháng hoặc một năm phải trả lời 4 câu hỏi: Buôn bán ma túy trên địa bàn có giảm không, giảm bao nhiêu? Số người nghiện có giảm không? Người tái nghiện có giảm không, giảm bao nhiêu người? Người dân ở địa bàn có cảm thấy an toàn hơn không?.

Thứ tư, thành phố xem xét kết quả hoạt động của địa phương và người đứng đầu. Công an TPHCM có nhiệm vụ tham mưu việc đưa tiêu chí vào bộ KPI. Đồng thời, có thể đánh giá thêm những phần việc mà bộ KPI chưa đảm đương được.

Thứ năm, TPHCM sẽ có sự ưu tiên cho nhóm mục tiêu này. Theo ông Trần Lưu Quang, lãnh đạo thành phố đã đồng ý chủ trương xây dựng và mở rộng 4 trung tâm cai nghiện trên địa bàn TPHCM theo đề xuất của Công an thành phố. Triển khai việc này, ông Quang cũng nêu rõ cần chuẩn bị đủ nguồn lực để quản lý chặt chẽ và hiệu quả cả về chăm sóc y tế, tạo việc làm. Đồng thời, lựa chọn hình thức đầu tư hợp lý và tốt nhất, không nhất thiết phải đầu tư công và có thể có cơ chế đặc biệt để phát huy hiệu quả.

Thành phố không ma túy phải bắt đầu từ xã, phường không ma túy. Các xã, phường không ma túy phải bắt đầu từ từng khu phố, ấp, từng gia đình bình yên và an toàn. Chúng ta phải làm thật, kiểm tra thật, chịu trách nhiệm thật và tạo chuyển biến thật để TPHCM thực sự trở thành thành phố không ma túy vào cuối nhiệm kỳ này” - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Đưa hơn 8.400 đối tượng vào diện quản lý

Phát biểu trước đó tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 26 TPHCM - cho biết, Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, chương trình hành động, phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, lấy kết quả xây dựng địa bàn không ma túy làm thước đo hiệu quả thực hiện.

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Trung tướng Mai Hoàng thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phú Lữ

Ban Chỉ đạo 26 thành phố cũng đã chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở; xác định 59 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy cần tập trung chuyển hóa; lựa chọn 67 xã, phường, đặc khu xây dựng đạt tiêu chí địa bàn không ma túy trong năm 2026, tạo lộ trình thực hiện mục tiêu Thành phố không ma túy vào năm 2030.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, thành phố đã phát hiện gần 3.000 vụ liên quan đến ma túy; bóc gỡ nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp.

Công an TPHCM đã đưa hơn 8.400 đối tượng vào diện quản lý, bổ sung, làm sạch hơn 5.000 dữ liệu quản lý; tăng cường kiểm tra người nước ngoài, cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước...

TPHCM có quy mô dân số trên 16 triệu người, không gian đô thị mở rộng, liên kết vùng ngày càng chặt chẽ tiếp tục giữ vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và logistics lớn của cả nước.

Cùng với sự phát triển đó, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng, phương tiện giao thông, dịch vụ vận chuyển và sự liên kết vùng để hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, xuyên địa bàn, xuyên quốc gia.

Trước yêu cầu thực tiễn, ngày 12/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Ngô Tùng
#Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang #lãnh đạo xã phường #tình hình ma túy #bản đồ tình hình ma túy #đối tượng #địa bàn #Ban Chỉ đạo 26 #Trung tướng Mai Hoàng

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