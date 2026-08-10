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Pháp luật

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Xử phạt người livestream xúc phạm, xuyên tạc về công tác cưỡng chế thi hành án

Cảnh Kỳ

TPO - Người phụ nữ lên mạng xã hội phát trực tiếp (livestream) liên quan đến buổi cưỡng chế thi hành án diễn tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, với nhiều phát ngôn xuyên tạc, vu khống và xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức thực thi pháp luật.

Công an xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.P.C (SN 1993, ngụ xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản cá nhân của N.T.P.C phát trực tiếp (livestream) thông tin, hình ảnh liên quan đến buổi cưỡng chế thi hành án diễn ra tháng 7 vừa qua tại địa phương.

Nội dung video chứa nhiều phát ngôn một chiều, thiếu kiểm chứng, mang tính chất xuyên tạc, vu khống và xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức thực thi pháp luật.

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Công an làm việc với N.T.P.C. Ảnh: CAVL

Khi được mời làm việc, N.T.P.C đã thừa nhận hành vi vi phạm, và khai nhận do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã tự ý livestream đưa thông tin sai lệch lên không gian mạng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, C đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, chủ động gỡ bỏ video vi phạm và viết cam kết không tái phạm.

Công an xã Bình Đại đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.P.C số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi trên.

Công an Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia, sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, livestream thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cảnh Kỳ
#livestream #xúc phạm #cưỡng chế #pháp luật #Vĩnh Long #xã Bình Đại

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