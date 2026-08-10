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Pháp luật

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Khởi tố 21 bị can thổi phồng công dụng sản phẩm Đông y để bán giá cao

Viết Hà

TPO - Từ những sản phẩm Đông y được bán với giá 23.000 đồng, các đối tượng đã tổ chức quảng cáo trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng/sản phẩm, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng được chỉnh sửa, cắt ghép cùng những thông tin phóng đại về công dụng để thu hút khách hàng.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng Nguyễn Tiến Đạt.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Tiến Đạt (SN 1997, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng 20 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm Đông y trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 25/5, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm Đông y tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định, Đạt quen biết PNA. (SN 1997, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc “Công ty TNHH Dược liệu NA.”. PNA. tự xây dựng công thức, đặt tên và tổ chức sản xuất sản phẩm “Xương khớp bà Sáu” cùng một số sản phẩm khác, sau đó giới thiệu với Đạt là những sản phẩm đủ điều kiện pháp lý.

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Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt.

Đạt thỏa thuận mua sản phẩm với giá 23.000 đồng/sản phẩm, tổ chức quảng cáo, bán trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng/sản phẩm. Khi phát sinh đơn hàng, Đạt chuyển cho PNA. để đóng gói và giao đến khách hàng.

Nhận thấy việc quảng cáo đúng công dụng ghi trên nhãn khó thu hút người mua, Đạt chỉ đạo sử dụng các bài viết, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng.

Đồng thời, Đạt đưa ra những nội dung quảng cáo phóng đại, sai lệch về công dụng, chất lượng sản phẩm nhằm tạo niềm tin và thúc đẩy khách hàng mua hàng.

Đạt tuyển hơn 20 nhân sự, chia thành các nhóm phụ trách nhân sự, marketing, bán hàng, vận đơn, đóng hàng và chuyển đơn. Từ tháng 5 đến 7/2026, các đối tượng đã bán thành công 5.429 đơn hàng trên phạm vi cả nước, với tổng giá trị tiền hàng hơn 2,67 tỷ đồng.

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Các đối tượng trong vụ án cùng số trang thiết bị thu giữ

Ngày 31/7, Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của một số đối tượng liên quan. Cơ quan Công an thu giữ 26 máy vi tính, laptop; 23 điện thoại di động; 3.200 nhãn dán, vỏ bao bì; 342 hộp sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”, cùng số lượng lớn sản phẩm chưa đóng hộp, nguyên liệu sản xuất và nhiều tài liệu liên quan.

Ngoài ra, hơn 1,77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tiến Đạt và một số đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
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