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Sắp triển khai đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng hơn 5 tỷ USD

Anh Trọng

TPO - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 5 tỷ USD, dự kiến hoàn thành năm 2035.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Bộ Xây dựng hoàn thiện, tuyến có điểm đầu tại khu vực phía Bắc ga Yên Viên (Hà Nội), điểm cuối tại cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn), tổng chiều dài khoảng 138 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Lạng Sơn.

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Tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn hiện tại.

Tuyến được thiết kế theo khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, phục vụ vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế chính 160 km/h, có dự phòng nâng lên 200 km/h; riêng đoạn từ Đồng Đăng đến điểm nối ray quốc tế có tốc độ 80 km/h. Quy mô đầu tư phân kỳ, giai đoạn 1 xây dựng đường đơn, dự trữ quỹ đất để phát triển thành đường đôi trong giai đoạn hoàn chỉnh.

Dự án dự kiến bố trí 11 ga trên toàn tuyến, với phương án tổ chức vận hành được xây dựng theo hướng tách nhóm đối tượng vận tải: Đối với hành khách, gồm tàu liên vận quốc tế chạy suốt tuyến và tàu nội địa với các loại tàu nhanh, tàu thường; Đối với hàng hóa, tổ chức tàu hàng liên vận quốc tế kết nối trực tiếp sang Trung Quốc và các tuyến Á - Âu, cùng tàu hàng nội địa phục vụ nhu cầu trong nước.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án hơn 5 tỷ USD - tương đương hơn 137.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đề xuất từ ngân sách nhà nước, đồng thời huy động thêm các nguồn hợp pháp khác; các địa phương có thể tham gia bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và một phần xây dựng.

Về mô hình khai thác, phương án được đề xuất theo hướng tách bạch quản lý hạ tầng và kinh doanh vận tải. Đơn vị quản lý hạ tầng chịu trách nhiệm vận hành hệ thống đường sắt, trong khi các doanh nghiệp vận tải sử dụng hạ tầng để tổ chức khai thác trên cơ sở trả phí.

Dự án hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong tháng 7 vừa qua, trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư trong quý III này, triển khai xây dựng trước năm 2030 và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Anh Trọng
#Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng #Đường sắt #Bộ Xây dựng #Giao thông #Tỉnh Lạng Sơn #Đầu tư đường sắt

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