SATRA và chiến lược xanh - số: Khắc họa ‘Dấu ấn thương hiệu Việt hàng đầu’

Vượt qua những tiêu chí xét duyệt khắt khe tại chương trình Made By Vietnam Day 2026, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) không chỉ khẳng định vị thế chủ lực trong điều phối nguồn hàng thiết yếu, mà còn tiên phong đặt nền móng cho một hệ sinh thái thương mại xanh - số hiện đại bậc nhất TPHCM.

Trên nền tảng vững chắc đó, SATRA đang từng bước hiện thực hóa chiến lược trở thành một HUB thương mại xanh - số chủ lực của thành phố, nơi hàng Việt được nâng chuẩn, vận hành bằng dữ liệu thông minh và kết nối sâu rộng với người tiêu dùng.

Danh hiệu này nằm trong khuôn khổ chương trình Made By Vietnam Day 2026 - do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần tự lực, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn tầm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên, Tổng Giám đóc Lâm Quốc Thanh, nhận giấy chứng nhận và biểu trưng danh hiệu "Dấu ấn thương hiệu Việt hàng đầu" tại lễ vinh danh Dấu ấn thương hiệu Việt mùa 2 - năm 2026. Ảnh: SATRA

Tiếp nối hơn 200 câu chuyện thương hiệu từng được giới thiệu trên sóng HTV, mùa thứ hai của chương trình mang chủ đề “Bản lĩnh - Khơi dòng”, tập trung làm nổi bật các động lực phát triển mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và dòng vốn mới.

Để đạt được hạng mục danh giá dành cho các thương hiệu đầu tàu - những đơn vị đặt nền móng cho dấu ấn Việt trên bản đồ quốc tế - SATRA đã vượt qua quá trình xét duyệt 100% bởi Hội đồng Thẩm định dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe: vị thế dẫn dắt ngành hàng, doanh thu và nộp ngân sách thuộc nhóm đầu, cùng năng lực đại diện thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, quy chế chương trình cũng đặt ra các điều kiện ngặt nghèo đối với doanh nghiệp tham gia: hoạt động đúng ngành nghề đăng ký, tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ; có sản phẩm, dịch vụ lưu hành hợp pháp; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ thuế; bảo đảm việc làm, thu nhập, bảo hiểm cho người lao động; thực hiện tốt an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và không có vi phạm hành chính trong năm xét vinh danh.

Với SATRA, sự tôn vinh này vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải thưởng thương hiệu thông thường; đó là sự ghi nhận năng lực tổ chức chuỗi, điều phối dòng hàng thiết yếu và từng bước đưa thương mại truyền thống bước vào quỹ đạo xanh - số.

Xây dựng HUB thương mại từ chuỗi giá trị khép kín

Một HUB thương mại hiện đại không chỉ dừng lại ở chức năng bán lẻ mà phải là một hệ sinh thái đồng bộ, kết nối chặt chẽ từ nguồn cung, chế biến, logistics, dữ liệu thị trường đến tiêu dùng. SATRA đang sở hữu lợi thế hiếm có khi trực tiếp điều phối các mắt xích trọng yếu trong chuỗi giá trị thực phẩm - hàng tiêu dùng - phân phối hiện đại.

Ở khâu đầu vào, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) đóng vai trò chế biến, xuất khẩu nông thủy sản, đưa sản phẩm Việt vươn ra thị trường quốc tế. Điểm tựa của COFIDEC không chỉ nằm ở năng lực chế biến tiên tiến mà còn ở khả năng kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng, tạo tiền đề vững chắc cho việc truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm.

COFIDEC kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng, tạo tiền đề vững chắc cho việc truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm. Ảnh: SATRA.

Song hành cùng đó, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) giữ vững vị thế trụ cột thực phẩm thiết yếu với các dòng sản phẩm tươi sống và chế biến mang thương hiệu mạnh. VISSAN đóng vai trò chủ chốt trong việc bảo đảm nguồn cung an toàn, ổn định cho bữa ăn hằng ngày của người dân, duy trì sản lượng bình quân hơn 20.000 tấn thực phẩm chế biến và từ 7.600 đến 9.000 tấn thực phẩm tươi sống mỗi năm.

VISSAN đóng vai trò chủ chốt trong việc bảo đảm nguồn cung an toàn, ổn định cho bữa ăn hằng ngày của người dân. Ảnh: SATRA.

Bước sang khâu trung chuyển, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền là điểm tựa chiến lược với hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy đồng bộ, đảm nhận vai trò cửa ngõ tiếp nhận lượng lớn nông sản, thực phẩm từ các vùng sản xuất trọng điểm - đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - vào TP.HCM. Mỗi đêm, chợ trung chuyển trên 2.500 tấn hàng hóa, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho khoảng 20.000 lao động.

Để kết nối dòng chảy này, Trung tâm Phân phối SATRA đóng vai trò điều tiết nhịp nhàng từ nơi sản xuất, chế biến đến hệ thống tiêu dùng. Không chỉ phục vụ nội bộ hệ sinh thái, nơi đây còn hỗ trợ đưa sản phẩm từ các nhà cung cấp khắp cả nước vào mạng lưới phân phối hiện đại. Khi được số hóa toàn diện về quản lý tồn kho, quy trình luân chuyển, hạn sử dụng, nhu cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc, Trung tâm Phân phối SATRA sẽ trở thành “bộ điều phối” cốt lõi của một HUB thương mại xanh - số.

Nhìn tổng thể, mô hình 3F (từ trang trại đến bàn ăn) của SATRA không đơn thuần là một khẩu hiệu chiến lược mà là một dòng chảy được kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu, chế biến, trung chuyển, phân phối đến tiêu dùng. Khi chuỗi giá trị này được chuẩn hóa bằng dữ liệu, tiêu chuẩn an toàn và quản trị xanh, SATRA tạo ra bệ phóng vững chắc để nâng cao chất lượng hàng Việt trong không gian đô thị.

Điểm chạm bán lẻ hoàn thiện dòng chảy bền vững

Nếu các mắt xích phía sau tạo nên năng lực cung ứng mạnh mẽ, thì hệ thống bán lẻ chính là “điểm chạm” quyết định đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách trọn vẹn, đáng tin cậy và thuận tiện nhất.

Hiện tại, hệ thống bán lẻ của SATRA bao gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart, gần 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods cùng các điểm bán của Thương xá TAX. Vai trò của hệ thống này không dừng lại ở việc tiêu thụ sản phẩm hay đưa hàng thiết yếu đến gần khu dân cư, mà còn là kênh thu thập dữ liệu tiêu dùng thực tế vô giá.

Hệ thống bán lẻ Satra là “điểm chạm” đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách trọn vẹn, đáng tin cậy và thuận tiện nhất. Ảnh: SATRA.

Mọi phản hồi về chất lượng, thói quen mua sắm và xu hướng thị trường ghi nhận từ hệ thống bán lẻ sẽ được truyền ngược về các mắt xích sản xuất và phân phối phía trước, giúp tối ưu hóa kế hoạch sản xuất, điều tiết tồn kho và không ngừng nâng cao chuẩn mực sản phẩm.

Từ thương hiệu hàng đầu đến nền tảng điều phối đô thị

Danh hiệu “Dấu ấn Thương hiệu Việt Hàng đầu” năm 2026 đến với SATRA trong bối cảnh TP.HCM đang mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và phát triển logistics hiện đại - những định hướng lớn hoàn toàn đồng điệu với ba dòng chảy trọng tâm của chương trình Made By Vietnam Day 2026 gồm: số, xanh và vốn mới.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền là điểm trung chuyển có quy mô lớn của cả nước. Ảnh: SATRA.

Đối với SATRA, đây là cột mốc định hình một bước chuyển mang tầm chiến lược. Khi sự kết hợp giữa COFIDEC, VISSAN (tạo nền tảng sản phẩm và tiêu chuẩn), Chợ đầu mối Bình Điền (trung chuyển quy mô lớn), Trung tâm Phân phối SATRA (điều tiết dòng hàng) cùng hệ thống Satrafoods, Satramart (điểm chạm cuối cùng) được kết nối chặt chẽ bằng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, quản trị tồn kho và logistics hiệu quả, SATRA sẽ vượt lên giới hạn của một tổng công ty thương mại – dịch vụ thông thường để trở thành một nền tảng điều phối thương mại đô thị kiểu mẫu.

Phát biểu về định hướng này, ông Lâm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc SATRA nhấn mạnh: “SATRA đã có thân thể của một HUB thương mại. Việc cần làm tiếp theo là xây bộ não số và trái tim xanh cho toàn hệ sinh thái. Khi làm được điều đó, SATRA không chỉ bán hàng, mà góp phần nâng chuẩn hàng Việt và tạo niềm tin mới cho thị trường”.

Giải thưởng “Dấu ấn Thương hiệu Việt Hàng đầu” năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình phát triển có chiều sâu, đồng thời mở ra sứ mệnh mới để SATRA tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp thương mại - dịch vụ chủ lực của TP.HCM, đóng góp thiết thực vào một hệ sinh thái thương mại hiện đại, xanh hơn, số hóa hơn và bền vững hơn trong tương lai.