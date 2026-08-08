Bộ Tài chính nêu giải pháp kiểm soát giá khi tăng lương

TPO - Sau kiến nghị của cử tri Hưng Yên về tình trạng “lương chưa tăng, giá đã chạy trước”, Bộ Tài chính nêu hàng loạt giải pháp phối hợp kiểm soát giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong bối cảnh thu nhập được điều chỉnh tăng, vấn đề giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cũng được người dân đặc biệt quan tâm. Cử tri tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát việc niêm yết giá, chống đầu cơ, tích trữ và tăng giá bất hợp lý, tránh tình trạng “lương chưa tăng, giá đã chạy trước”.

Cử tri nêu tình trạng "lương chưa tăng, giá đã chạy trước". Ảnh: U.P.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết công tác quản lý, điều hành giá thời gian qua được thực hiện theo hướng chủ động, linh hoạt, bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát mà Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Sáu tháng đầu năm, nhiều giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được triển khai để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và góp phần ổn định mặt bằng giá.

Trong đó có việc tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng; miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí đến hết năm 2026; giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản chế biến sâu; điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và kéo dài chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030.

Chính phủ duy trì các chính sách miễn, giảm thuế, phí đối với xăng dầu nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân; tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và triển khai các chính sách khác liên quan đến ô tô điện.

Theo Bộ Tài chính, nhờ các giải pháp này, dù giá năng lượng có nhiều biến động, thị trường hàng hóa trong nước trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc sốt giá diện rộng.

Về công tác quản lý thị trường và thực hiện các chương trình bình ổn thị trường, theo Bộ Tài chính là chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.

Nửa đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, xử lý nhiều hành vi vi phạm, gồm: Kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại, vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, vi phạm về giá và điều kiện kinh doanh. Cụ thể, cơ quan quản lý kiểm tra 23.715 vụ, phát hiện và xử lý 19.937 vụ vi phạm với 22.669 hành vi vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 330,776 tỷ đồng.

Riêng việc chấp hành quy định về niêm yết giá, lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện 1.202 vụ kiểm tra, xử lý trong 6 tháng đầu năm; sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát thị trường; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, niêm yết giá và kinh doanh hàng hóa thiết yếu, kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ, tích trữ, thao túng giá.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, trọng tâm là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát, theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, giá cả, tỷ giá và các rủi ro địa chính trị để xây dựng kịch bản điều hành phù hợp.