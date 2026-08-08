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Grab bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng

Dương Hưng

TPO - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương vừa xử phạt 1,36 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Grab do hàng loạt vi phạm, trong đó có những vấn đề liên quan đến sử dụng thông tin người dùng, quảng bá qua người có ảnh hưởng và hiển thị kết quả đánh giá.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Grab với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Grab bị xác định có 6 hành vi vi phạm. Đáng chú ý, doanh nghiệp không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình để chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao cho bên thứ ba.

Grab cũng quy định điều khoản không được phép đưa vào điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc; đồng thời điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

Một vi phạm khác liên quan đến hoạt động quảng bá thông qua người có ảnh hưởng. Theo cơ quan quản lý, Grab không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ dưới mọi hình thức cho người có ảnh hưởng để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Doanh nghiệp này còn bị xác định không hiển thị đầy đủ, chính xác kết quả phản hồi, đánh giá theo quy định; không công khai các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng đối với người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

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Grab vừa bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Grab chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát, hoàn thiện chính sách để bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Grab được cơ quan quản lý dẫn lại, doanh nghiệp đã khắc phục các hành vi vi phạm và nộp phạt theo quy định.

Từ đầu năm nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã liên tiếp công bố quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực nền tảng số, vận tải, thu phí tự động và thương mại điện tử.

Hồi tháng 1, TikTok Pte. Ltd bị phạt 880 triệu đồng về các vi phạm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó có hành vi không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình cho hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Zalo) bị phạt 810 triệu đồng. Một trong những vi phạm được xác định cũng liên quan đến việc lựa chọn phạm vi thông tin người tiêu dùng đồng ý cung cấp và quyền cho phép sử dụng thông tin cho mục đích quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Mới đây, Xiaomi Việt Nam bị phạt 290 triệu đồng về 3 hành vi gồm không cho người tiêu dùng lựa chọn việc sử dụng thông tin cho mục đích quảng cáo và không công khai theo quy định việc tài trợ người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại. Hay Amway Việt Nam bị phạt 410 triệu đồng do vi phạm thông tin liên quan đến người tiêu dùng, giao dịch từ xa và việc công khai tài trợ cho người có ảnh hưởng.

Dương Hưng
#Uỷ ban cạnh tranh quốc gia #Công ty TNHH Grab #Grab bị xử phạt #vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

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