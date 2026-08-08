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Kinh tế

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Ngân hàng thu 'đống tiền' từ trái phiếu

Duy Quang

TPO - Sacombank huy động thành công 3.650 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. HDBank dự kiến chào bán 100 triệu trái phiếu để thu về 10.000 tỷ đồng. LPBank hút 10.100 tỷ đồng, Techcombank huy động 9.000 tỷ đồng, VPBank thu về 4.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - mã chứng khoán: STB) vừa phát hành 3 lô trái phiếu gồm mã STB12606, STB12607 và STB12608. Cả 3 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 6 năm, phát hành bằng VNĐ và áp dụng lãi suất cố định 10%/năm trong toàn bộ thời hạn trái phiếu.

Trong đó, lô STB12606 được phát hành ngày 27/7 với giá trị 420 tỷ đồng, lô STB12607 phát hành ngày 30/7 có quy mô 2.230 tỷ đồng, lô STB12608 phát hành ngày 31/7 để huy động 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, Sacombank đã huy động thành công 3.650 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. Các đợt phát hành nằm trong kế hoạch chào bán tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đã được STB thông qua trước đó.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn trung và dài hạn, qua đó tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro và đáp ứng các mục tiêu quản trị vốn của ngân hàng.

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Sacombank đã huy động thành công 3.650 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: STB.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) công bố thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2. Theo đó, HDBank dự kiến chào bán tổng cộng 100 triệu trái phiếu để thu về 10.000 tỷ đồng - tính theo mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Số trái phiếu này được thực hiện qua 2 đợt phát hành, với khoảng cách giữa đợt 1 và 2 không quá 12 tháng.

Đợt chào bán đầu trong vòng 90 ngày có 2 mã trái phiếu, gồm 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301 với kỳ hạn 7 năm và 25 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401 với kỳ hạn 8 năm. Đối với đợt chào bán thứ 2, dự kiến triển khai trong giai đoạn quý II - IV/2026, HDB sẽ phát hành 2 mã trái phiếu HDBC7Y263302 và HDBC8Y263402, với kỳ hạn lần lượt 7 năm và 8 năm. Tổng khối lượng phát hành đợt 2 dự kiến gần 53,1 triệu trái phiếu.

Theo công bố, các trái phiếu phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là khoản nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) cũng công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2. Tổng số lượng trái phiếu chào bán đợt 2 gần 37 triệu trái phiếu.

Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu chào bán đợt 2 theo mệnh giá là gần 3.699 tỷ đồng. Số trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Tuy nhiên, BIDV chỉ phân phối hơn 13,65 triệu trái phiếu, tương đương gần 37% tổng số trái phiếu chào bán. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán là 1.365 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng thu về ngàn tỷ từ trái phiếu. Cụ thể, LPBank (mã chứng khoán: LPB hút 10.100 tỷ đồng, với phần lớn là trái phiếu 3 năm có lãi suất 8,6%/năm. Techcombank (mã chứng khoán: TCB) huy động 9.000 tỷ đồng, nâng tổng giá trị phát hành từ đầu năm đến nay lên 25.000 tỷ đồng. VPBank (mã chứng khoán: VPB) cũng thu về 4.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

Số liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, trong tháng 6 có 41 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị gần 44.000 tỷ đồng. Trong đó, có 39 đợt phát hành riêng lẻ giá trị hơn 40.000 tỷ và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 3.500 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gần 213.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị phát hành riêng lẻ là gần 188.000 tỷ đồng, giá trị phát hành ra công chúng là hơn 24.800 tỷ đồng. Trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn gần 58.400 tỷ đồng trái phiếu. Nửa cuối năm 2026, ước tính còn hơn 116.300 tỷ đồng giá trị trái phiếu đáo hạn.

Duy Quang
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