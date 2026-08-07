Nghịch lý giá vàng: Thế giới tăng vọt, SJC 'án binh bất động'

TPO - Trong khi giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại lên mốc 4.300 USD/ounce trong chiều 7/8, giá vàng miếng SJC lại "án binh bất động" sau nhịp giảm sâu buổi sáng. Diễn biến ngược chiều hiếm gặp này khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn khoảng 5,2 triệu đồng/lượng - mức thấp nhất trong nhiều năm, phản ánh những thay đổi đáng chú ý trong cung - cầu và tâm lý của thị trường vàng Việt Nam.

Chênh lệch xuống mức thấp nhất nhiều năm

Lúc 15h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên giao dịch buổi sáng nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh lên 4.300 USD/ounce, cao hơn khoảng 58 USD so với đầu giờ sáng. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 5,2 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khoảng cách này đã thu hẹp rất mạnh so với giai đoạn thị trường "nóng sốt" trước đây.

Đáng chú ý, ngày 20/3, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới từng lên tới 32,1 triệu đồng/lượng. Chỉ sau chưa đầy 5 tháng, khoảng cách đã giảm gần 27 triệu đồng/lượng, cho thấy giá vàng trong nước đang dần tiến sát hơn với diễn biến của thị trường quốc tế.

Chênh lệch giữa giá miếng SJC và thế giới thu hẹp còn hơn 5 triệu đồng/lượng.

Điều đáng chú ý là sự thu hẹp khoảng cách lần này không đến từ việc giá vàng trong nước tăng theo thế giới, mà ngược lại, do giá vàng trong nước giảm mạnh trong khi giá quốc tế đi lên.

Theo các chuyên gia, đây là diễn biến khá đặc biệt bởi thông thường khi giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng trong nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo, dù mức độ có thể khác nhau.

Giá vàng trong nước không hoàn toàn chạy theo thế giới

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Nguyễn Văn Phương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, cần nhìn nhận đúng bản chất của thị trường vàng Việt Nam.

Theo ông Phương, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước vốn không phải lúc nào cũng biến động cùng chiều. Giá quốc tế phản ánh cung - cầu toàn cầu, kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sức mạnh đồng USD cũng như nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư. Trong khi đó, giá vàng trong nước chịu tác động lớn từ nguồn cung, tâm lý người mua và cách các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giá niêm yết.

"Khi giá quốc tế tăng nhanh nhưng thị trường trong nước đã ở vùng quá cao trước đó, doanh nghiệp có thể chủ động hạ giá để kích cầu, giải phóng lượng hàng tồn và đưa mặt bằng giá về sát hơn với sức mua thực tế", ông Phương phân tích.

Theo vị chuyên gia, một nguyên nhân quan trọng khác là thị trường vàng Việt Nam vẫn mang tính cục bộ. Nguồn cung vàng miếng và vàng nhẫn chưa hoàn toàn thông suốt như các thị trường hàng hóa khác. Vì vậy, giá vàng trong nước không chỉ phụ thuộc vào giá thế giới mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ sức mua thực tế của người dân.

Sau giai đoạn tăng nóng, khi giá vàng lên vùng rất cao, tâm lý chờ đợi điều chỉnh xuất hiện nhiều hơn, trong khi lực mua suy giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, dù giá vàng quốc tế tăng nhưng nếu người dân không còn sẵn sàng mua ở mức giá cao, doanh nghiệp vẫn có thể phải điều chỉnh giảm giá để thúc đẩy giao dịch.

Theo PGS, TS. Nguyễn Văn Phương, diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước đang ở trạng thái rất nhạy cảm và chưa tìm được mặt bằng giá cân bằng mới.

Việc giá vàng nội địa giảm mạnh trong khi thế giới vẫn tăng phản ánh một phần nhu cầu đầu cơ ngắn hạn đã hạ nhiệt sau chuỗi tăng kéo dài. Đồng thời, điều này cũng cho thấy cơ chế hình thành giá vàng trong nước vẫn còn nhiều yếu tố mang tính đặc thù và chịu ảnh hưởng mạnh từ tâm lý thị trường.

Ông Phương cũng khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua vàng chỉ vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Mặc dù giá vàng thế giới vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ, nhưng thị trường trong nước đang cho thấy biên độ điều chỉnh rất lớn và khó dự đoán.

Theo chuyên gia, nhà đầu tư chỉ nên mua vàng nếu xác định nắm giữ dài hạn, chấp nhận những biến động ngắn hạn và tuyệt đối không sử dụng vốn vay để đầu tư. Đối với hoạt động lướt sóng, mức chênh lệch giá mua - bán hiện nay khiến lợi nhuận kỳ vọng bị thu hẹp đáng kể, trong khi rủi ro thua lỗ vẫn rất lớn.

Ông Phương lưu ý cần phân biệt rõ mục tiêu tích trữ tài sản với đầu cơ ngắn hạn. Nếu mua để tích lũy, nhà đầu tư nên chia nhỏ thời điểm giải ngân thay vì dồn toàn bộ vốn vào một phiên biến động mạnh. Ngược lại, nếu mục tiêu là đầu cơ, cần tính đến chi phí giao dịch rất cao bởi chỉ một nhịp điều chỉnh vài triệu đồng mỗi lượng cũng có thể xóa sạch lợi nhuận.

Ở góc độ chính sách, việc khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp xuống mức thấp nhất nhiều năm là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định thị trường đã vận hành theo cơ chế sát với quốc tế. Theo ông Phương, nếu cơ chế cung ứng, phân phối và liên thông thị trường chưa được cải thiện căn bản, những đợt lệch pha giữa giá vàng trong nước và thế giới như hiện nay vẫn có thể tiếp tục lặp lại trong thời gian tới.