Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất kể từ tháng 2

TPO - Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 6/8 (giờ Việt Nam), ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 2, khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran làm thay đổi tâm lý của giới đầu tư.

Giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.285,69 USD/ounce so với phiên trước đó, chạm mức cao nhất kể từ ngày 18/6. Đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của kim loại quý này kể từ tháng 2. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ tăng 0,9% lên mức 4.345,50 USD/ounce.

Ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại quý độc lập - nhận định, những nhà đầu tư tham gia sớm đang quay trở lại với kim loại quý khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất đã giảm đáng kể so với tuần trước. Đồng USD lao dốc cũng hỗ trợ giá vàng. Bên cạnh đó, việc xung đột với Iran tạm lắng cũng góp phần thúc đẩy thị trường.

Đồng USD giao dịch gần mức thấp nhất trong 6 tuần so với các đồng tiền chủ chốt, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức thấp nhất trong một tuần, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã có "những cuộc thảo luận rất tích cực" với Iran trong các cuộc đàm phán kéo dài cả ngày. Điều này làm dấy lên hy vọng cuộc xung đột kéo dài 5 tháng có thể sắp kết thúc.

Đồng USD suy yếu khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 6/8 (giờ Việt Nam), ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 2. Ảnh: BBC.

Dù phục hồi mạnh, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 24% so với mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce hồi tháng 1 và giảm khoảng 19% kể từ khi xung đột Iran bùng phát.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trong nửa đầu năm 2026 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022. Trong quý II, các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng ghi nhận lượng rút ròng 45 tấn, thời điểm giá vàng giảm tới 14% - mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ năm 2013.

Ngân hàng JPMorgan cho rằng, trong bối cảnh lực mua từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng vật chất tại châu Á còn yếu, dòng tiền quay trở lại các quỹ ETF nhạy cảm với lãi suất đang trở thành yếu tố dẫn dắt diễn biến của giá vàng.

Ông Tai Wong cho rằng, để toàn bộ nhóm kim loại lấy lại động lực tăng mạnh, thị trường cần bắt đầu định giá khả năng cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, kịch bản đó sớm nhất cũng phải đến năm 2027.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc tăng 4,4% lên 62,11 USD/ounce - mức cao nhất kể từ đầu tháng 7. Giá bạch kim tăng 0,2% lên 1.740,04 USD/ounce, còn palladium tăng 1,5% lên 1.373,24 USD/ounce khi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình với Iran được cải thiện.

Bà Suki Cooper - chuyên gia của ngân hàng Standard Chartered - cho biết, thị trường bạch kim và palladium trước đó đã phản ánh hàng loạt yếu tố bất lợi kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm lo ngại sản lượng ô tô suy giảm, xe điện ngày càng mở rộng thị phần và hoạt động tái chế gia tăng.

Bà Suki Cooper dự báo thị trường bạch kim sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong năm nay, trong khi palladium có thể chuyển sang trạng thái dư cung trong năm 2026.

Trái ngược với diễn biến của vàng, giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 6/8 (giờ Việt Nam), khi các nhà đầu tư đánh giá liệu những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, qua đó chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng và mở lại eo biển Hormuz hay không.

Giá dầu Brent giảm 37 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 79,08 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 53 cent, tương đương 0,7%, xuống còn 74,69 USD/thùng. Trước đó, trong phiên ngày 5/8, dầu Brent chỉ tăng nhẹ trong khi dầu WTI giảm nhẹ.