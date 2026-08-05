Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất mới về kinh doanh kim cương, bán hợp đồng kỳ nghỉ

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý

TPO - Nêu việc thị trường kim cương vừa qua có những diễn biến phức tạp, trong đó có vụ việc ở PNJ, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An đề xuất đưa mặt hàng này vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chiều 5/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Góp ý cho dự án luật, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn TP Đồng Nai) đánh giá rất cao quyết tâm cắt giảm điều kiện kinh doanh để tạo môi trường kinh doanh thực sự cởi mở, thúc đẩy sự đổi mới. Đại biểu mong sự cắt giảm này đi vào thực chất và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

tp-58trinhxuanan1.jpg
ĐBQH Trịnh Xuân An.

Nêu việc thị trường kim cương vừa qua có những diễn biến phức tạp, trong đó có vụ việc ở PNJ, ông Trịnh Xuân An đề xuất đưa vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm “kinh doanh kim cương, vàng (trừ vàng trang sức mỹ nghệ)”.

"Đây là vấn đề cần bàn bạc thêm, tuy nhiên, cần thiết phải có quy định chặt chẽ hơn", ông An nói.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) nêu về vấn đề mua bán hợp đồng kỳ nghỉ thời gian qua. Theo ông Huy, qua những vụ việc đã bị khởi tố, điều tra, cho thấy, đây không còn là những tranh chấp dân sự riêng lẻ mà trở thành vấn đề ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

58huy.jpg
ĐBQH Nguyễn Văn Huy. Ảnh: Như Ý.

Điểm đáng lo ngại nhất của mô hình này, theo ông Huy không nằm ở việc cung cấp dịch vụ du lịch mà ở cơ chế huy động một lượng tiền rất lớn của người dân thông qua việc bán trước quyền sử dụng dịch vụ trong thời hạn từ 10 đến 30 năm. Doanh nghiệp có thể thu trước từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho mỗi hợp đồng, trong khi việc quản lý sử dụng nguồn tiền này hiện chưa chịu bất kỳ một cơ chế kiểm soát chuyên biệt nào. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp mất khả năng thực hiện cam kết hoặc chấm dứt hợp đồng, rủi ro hầu như được chuyển toàn bộ sang phía người tiêu dùng.

Cho rằng, hoạt động này đáp ứng được những tiêu chí tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư, ông Huy đề nghị cần xác định tên ngành nghề theo bản chất của hoạt động là cung cấp quyền lưu trú dài hạn trên cơ sở thanh toán trước thay vì chỉ dựa trên tên thương mại của sản phẩm. Cách tiếp cận này sẽ bảo đảm bao quát quy định, hạn chế tình trạng doanh nghiệp thay đổi tên gọi hoặc hình thức giao dịch để né tránh sự điều tra của pháp luật.

“Khi hoạt động này được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý để quy định các điều kiện quản lý phù hợp như: cơ chế bảo đảm nghĩa vụ tài chính đối với khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước, nghĩa vụ công khai thông tin hợp đồng mẫu, quyền hủy hợp đồng… và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác”, ông Huy đề xuất.

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
#Kinh doanh kim cương #Bán hợp đồng kỳ nghỉ #Bán vàng kim cương #Ngành kinh doanh kim cương #Kinh doanh trang sức #Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện #Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe