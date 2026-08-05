Đề xuất mới về kinh doanh kim cương, bán hợp đồng kỳ nghỉ

TPO - Nêu việc thị trường kim cương vừa qua có những diễn biến phức tạp, trong đó có vụ việc ở PNJ, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An đề xuất đưa mặt hàng này vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chiều 5/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Góp ý cho dự án luật, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn TP Đồng Nai) đánh giá rất cao quyết tâm cắt giảm điều kiện kinh doanh để tạo môi trường kinh doanh thực sự cởi mở, thúc đẩy sự đổi mới. Đại biểu mong sự cắt giảm này đi vào thực chất và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

ĐBQH Trịnh Xuân An.



Nêu việc thị trường kim cương vừa qua có những diễn biến phức tạp, trong đó có vụ việc ở PNJ, ông Trịnh Xuân An đề xuất đưa vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm “kinh doanh kim cương, vàng (trừ vàng trang sức mỹ nghệ)”.

"Đây là vấn đề cần bàn bạc thêm, tuy nhiên, cần thiết phải có quy định chặt chẽ hơn", ông An nói.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) nêu về vấn đề mua bán hợp đồng kỳ nghỉ thời gian qua. Theo ông Huy, qua những vụ việc đã bị khởi tố, điều tra, cho thấy, đây không còn là những tranh chấp dân sự riêng lẻ mà trở thành vấn đề ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

ĐBQH Nguyễn Văn Huy. Ảnh: Như Ý.



Điểm đáng lo ngại nhất của mô hình này, theo ông Huy không nằm ở việc cung cấp dịch vụ du lịch mà ở cơ chế huy động một lượng tiền rất lớn của người dân thông qua việc bán trước quyền sử dụng dịch vụ trong thời hạn từ 10 đến 30 năm. Doanh nghiệp có thể thu trước từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho mỗi hợp đồng, trong khi việc quản lý sử dụng nguồn tiền này hiện chưa chịu bất kỳ một cơ chế kiểm soát chuyên biệt nào. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp mất khả năng thực hiện cam kết hoặc chấm dứt hợp đồng, rủi ro hầu như được chuyển toàn bộ sang phía người tiêu dùng.

Cho rằng, hoạt động này đáp ứng được những tiêu chí tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư, ông Huy đề nghị cần xác định tên ngành nghề theo bản chất của hoạt động là cung cấp quyền lưu trú dài hạn trên cơ sở thanh toán trước thay vì chỉ dựa trên tên thương mại của sản phẩm. Cách tiếp cận này sẽ bảo đảm bao quát quy định, hạn chế tình trạng doanh nghiệp thay đổi tên gọi hoặc hình thức giao dịch để né tránh sự điều tra của pháp luật.

“Khi hoạt động này được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý để quy định các điều kiện quản lý phù hợp như: cơ chế bảo đảm nghĩa vụ tài chính đối với khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước, nghĩa vụ công khai thông tin hợp đồng mẫu, quyền hủy hợp đồng… và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác”, ông Huy đề xuất.