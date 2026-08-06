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Quảng Ninh đề xuất làm thêm cao tốc 6 làn xe

Hoàng Dương

TPO - Quảng Ninh đề xuất bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55 km, kết nối cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái với đường vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội, tạo thêm hành lang phát triển giữa Quảng Ninh - Hải Phòng và các địa phương phía Bắc.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội, đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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Cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 55 km, điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh, Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Điểm cuối của tuyến kết nối với đường vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn phường Trần Nhân Tông, TP. Hải Phòng.

Tuyến đường được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100-120 km/h. Tại điểm cuối dự kiến bố trí nút giao kết nối với đường vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội, ký hiệu CT.39.

Song song với tuyến cao tốc được đề xuất, Quảng Ninh đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe ở hai bên và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đường đề xuất. Tỉnh dự kiến bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai đầu tư.

Việc đề xuất bổ sung tuyến cao tốc nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng.

Tuyến đường cũng được xác định đồng bộ với định hướng đầu tư dự án đường vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư.

Tuyến cao tốc cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho vùng Đông Bắc, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả kết nối giữa Quảng Ninh với mạng lưới giao thông quốc gia.

Hoàng Dương
#cao tốc #Quảng Ninh #Vành đai 5 #Hải Phòng #phát triển #thủ đô Hà Nội #phát triển hạ tầng #hạ tầng giao thông

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