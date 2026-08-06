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Giá vàng hôm nay (6/8): Tiếp tục tăng mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước bật tăng theo giá thế giới nhưng mức tăng thấp hơn. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 143 triệu đồng/lượng và thu hẹp với khoảng cách giá thế giới còn hơn 6 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 143,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC tăng hơn 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước tăng mạnh nhưng thu hẹp khoảng cách với giá thế giới.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn SJC có giá 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI niêm yết cao nhất thị trường 140-144 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.292 USD/ounce, tăng 198 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng chậm hơn giá thế giới nên khoảng cách thu hẹp. Theo đó, giá vàng miếng chỉ còn cao hơn thế giới sau phiên điều chỉnh hôm nay còn khoảng 6,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.433 đồng/USD, tăng 25 đồng so với sáng qua, tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.170 - 26.450 đồng/USD (mua - bán), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.080 - 26.110 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với hôm qua.

Như vậy, giá mua USD tại thị trường tự do đang thấp hơn ngân hàng 80 - 90 đồng, còn bán ra kém hơn 300 đồng.

Trước đây, cũng có thời điểm giá USD trên thị trường tự do thấp hơn ngân hàng vài chục đến vài trăm đồng. Diễn biến này đồng nghĩa, nếu muốn chuyển đổi USD sang tiền đồng, người dân giao dịch ở kênh ngân hàng được lợi hơn. Ngược lại, người dân mua USD tại các điểm thu đổi ngoại tệ sẽ có giá rẻ hơn ngân hàng.

Ngọc Mai
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