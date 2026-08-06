Bên trong công trường dự án nâng cấp sân bay Cà Mau

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, với khoảng 500 nhân sự và 200 máy móc thi công liên tục 3 ca, để kịp đưa vào khai thác lại từ ngày 1/11.