Bên trong công trường dự án nâng cấp sân bay Cà Mau

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, với khoảng 500 nhân sự và 200 máy móc thi công liên tục 3 ca, để kịp đưa vào khai thác lại từ ngày 1/11.
Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có 2 cấu phần, trong đó phần đầu tư đường băng, sân đỗ và nhà ga hành khách có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/8/2025. Để phục vụ thi công, sân bay tạm dừng hoạt động 12 tháng, từ ngày 1/11/2025 - 31/10/2026.