Nữ ca sĩ gặp sự cố xiên gà trên máy bay

TPO - Ngôi sao nhạc pop Briohny Smyth đã kiện Singapore Airlines vì cho rằng một mảnh gỗ từ que xiên gà trên chuyến bay mắc vào cổ họng, gây tổn thương dây thanh quản và ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp ca hát.

Briohny Smyth - ngôi sao nhạc pop người Thái - vừa đâm đơn kiện Singapore Airlines, sau khi cho rằng một que xiên gà bị “tưa gỗ” đã gây tổn thương nghiêm trọng đến dây thanh quản của cô.

Theo đơn kiện mà The Independent đưa tin đầu tiên, Briohny Smyth (44 tuổi) đã nộp đơn kiện dân sự lên Tòa án Liên bang Khu vực trung tâm California (Mỹ) vào cuối tháng 7. Trong đơn kiện, hành khách cho biết cô bị đau dữ dội, ho dữ dội và nghẹn thở sau khi vô tình nuốt phải một mảnh gỗ sắc nhọn bị gãy ra từ que xiên.

Briohny Smyth là ca sĩ, hiện kiêm công việc giảng dạy yoga tại Los Angeles (Mỹ).

Briohny Smyth hiện sống tại Los Angeles, cho biết cô có mặt trên chuyến bay SQ36 của Singapore Airlines từ Singapore đến Los Angeles vào ngày 28/7/2024. Trong bữa ăn hạng thương gia trên chuyến bay quốc tế, Smyth nói cô được phục vụ món gà satay xiên bằng que gỗ.

Tuy nhiên, trong lúc ăn, mảnh gỗ được cho là đã mắc kẹt trong cổ họng cô, gây đau đớn và cảm giác nghẹn ngay lập tức. Theo đơn kiện, cô phải chịu “cơn đau đáng kể và sự hoảng loạn về tinh thần” khi cố gắng lấy mảnh gỗ ra khỏi cổ họng.

Sau sự cố, Smyth được cho là bị khó chịu dai dẳng ở cổ họng, mệt mỏi dây thanh, khàn tiếng, cảm giác căng và đau khi nói hoặc hát trong thời gian dài.

Theo đơn kiện, kết quả thăm khám của một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng (ENT) cho thấy dây thanh quản của Smyth có sẹo và tổn thương phù hợp với chấn thương do một dị vật sắc nhọn gây ra. Cô cho biết vẫn tiếp tục được thăm khám và điều trị các chấn thương này.

Smyth yêu cầu vụ việc được xét xử bằng bồi thẩm đoàn và đề nghị bồi thường các khoản chi phí y tế trong quá khứ và tương lai, thu nhập bị mất cùng các khoản bồi thường thiệt hại chung với mức cụ thể sẽ do tòa án quyết định.

Theo đơn kiện, với vai trò là ca sĩ chuyên nghiệp, nghệ sĩ biểu diễn, huấn luyện viên sức khỏe và diễn giả, thu nhập của Smyth phụ thuộc đáng kể vào sự toàn vẹn và khả năng hoạt động của giọng nói.

Theo The Independent, khi mới 13 tuổi, Smyth từng có một album đạt chứng nhận bạch kim tại Thái Lan. Hiện cô dạy yoga ở Los Angeles và nổi tiếng rộng rãi trên mạng nhờ một video quảng bá cho Equinox vào năm 2011.

Singapore Airlines cho biết hãng không thể bình luận về các vụ kiện đang trong quá trình xét xử. Ảnh: Getty.

Trong một bài đăng trên Instagram ngày 24/7/2024, chỉ hai tuần trước thời điểm xảy ra vụ việc theo cáo buộc, nữ nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc về lần đầu tiên trở lại biểu diễn trước công chúng sau 10 năm.

Tờ People cho biết đã liên hệ với luật sư của Smyth và Singapore Airlines để đề nghị bình luận.

Trong email mới nhất gửi The Independent, Singapore Airlines cho biết hãng không thể bình luận về các vụ kiện đang trong quá trình xét xử.