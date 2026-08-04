Thấy gì 'giải Oscar du lịch' thế giới gọi tên Ninh Bình?

TPO - Với gần 19 triệu lượt khách, gần 19.350 tỷ đồng doanh thu chỉ trong 7 tháng đầu năm, tăng lần lượt hơn 23,3% và 21,8% so với cùng kỳ đã góp phần đưa Ninh Bình được World Travel Awards (WTA) đề cử tại hạng mục "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026". Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, đây không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng du lịch quốc tế mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu du lịch Ninh Bình vươn tầm khu vực và thế giới.

Những “con số biết nói”

Ban Tổ chức World Travel Awards (WTA), giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của ngành du lịch thế giới", chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục khu vực châu Á năm 2026. Trong đó, Ninh Bình là đại diện của Việt Nam được đề cử ở hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026).

Một góc di sản Tràng An. Ảnh: CTV.

Không phải ngẫu nhiên một địa phương được lựa chọn vào hạng mục dành cho những điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, tiềm năng lớn, sức hấp dẫn ngày càng tăng và định hướng phát triển bền vững. Đằng sau sự ghi nhận ấy là hàng loạt con số tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Ninh Bình.

Theo thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình, riêng tháng 7, toàn tỉnh ước đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng hơn 23,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có hơn 920.000 lượt khách nội địa và hơn 195.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng đạt hơn 1.380 tỷ đồng, tăng hơn 22,6%.

Đáng chú ý hơn, 7 tháng đầu năm, Ninh Bình ước đón gần 19 triệu lượt khách, tăng hơn 23,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nội địa đạt gần 17 triệu lượt, khách quốc tế vượt 2 triệu lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 19.350 tỷ đồng, tăng 21,8%.

Một góc Thung Nham. Ảnh: CTV.

Những con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn của ngành du lịch mà còn cho thấy Ninh Bình đang nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch cao của cả nước.

Không chỉ là tăng trưởng

Theo ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, việc được World Travel Awards đề cử là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, lâu dài nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình theo hướng xanh, bền vững và mang tầm quốc tế.

Ông Bùi Văn Mạnh cho biết, đề cử của World Travel Awards là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tỉnh trong phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, cải thiện dịch vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến chất lượng, thân thiện, an toàn và hấp dẫn.

Nhà thờ đổ thành điểm nhấn du lịch Ninh Bình. Ảnh: CTV.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Ninh Bình có thêm dư địa phát triển rất lớn khi hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch từ di sản, văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng đến du lịch biển, du lịch cộng đồng và nông nghiệp. "Đây là cơ hội để Ninh Bình tiếp tục quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, thu hút du khách và các nhà đầu tư chiến lược, từng bước đưa công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành cụm ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh", ông Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Ninh Bình sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn với hệ thống tài nguyên du lịch đặc biệt phong phú. Địa phương hiện hội tụ nhiều giá trị nổi bật về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, khảo cổ, làng nghề truyền thống, vùng sinh thái rừng, đồng bằng và ven biển.

Đặc biệt, Ninh Bình là nơi có Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, tạo nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị khác biệt.

Song song với đó, tỉnh đang triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với định hướng lấy di sản làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh nội sinh, sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là giải pháp phát triển lâu dài.

Cơ hội nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam

Theo giới chuyên môn, World Travel Awards là một trong những hệ thống giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch toàn cầu kể từ khi thành lập năm 1993.

Một góc chùa Bái Đính. Ảnh: CTV.

Việc liên tiếp được các tổ chức quốc tế như TripAdvisor, Booking.com, Condé Nast Traveler, Travel + Leisure, Wanderlust... bình chọn và nay tiếp tục được World Travel Awards đề cử cho thấy thương hiệu du lịch Ninh Bình ngày càng có sức lan tỏa trên bản đồ du lịch thế giới.

Đề cử với Ninh Bình lần này góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của du lịch Việt Nam trong khu vực châu Á, mở ra cơ hội thu hút thêm dòng khách quốc tế chất lượng cao, các nhà đầu tư chiến lược và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững trong những năm tới.