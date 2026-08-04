Chính thức cấp giấy 'khai sinh' máy bay Boeing 737 MAX 7

TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã chính thức cấp chứng nhận cho mẫu máy bay Boeing 737 MAX 7, đánh dấu bước tiến quan trọng đối với Boeing sau nhiều năm trì hoãn vì các yêu cầu an toàn nghiêm ngặt. Quyết định này mở đường cho hãng sản xuất máy bay Mỹ bắt đầu bàn giao phiên bản nhỏ nhất trong dòng 737 MAX và kỳ vọng cải thiện hoạt động kinh doanh sau hàng loạt biến cố trong những năm gần đây.

Ngày 3/8 (giờ địa phương), FAA đã phê duyệt chứng nhận cho Boeing 737 MAX 7 sau nhiều năm chờ đợi. Đây được xem là một cột mốc quan trọng đối với Boeing, khi chương trình chứng nhận liên tục bị kéo dài do các yêu cầu kiểm tra an toàn ngày càng khắt khe.

Boeing từng chịu cú sốc lớn sau hai vụ tai nạn thảm khốc của dòng 737 MAX 8 xảy ra vào các năm 2018 và 2019. Hãng tiếp tục đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ giới chức Mỹ sau sự cố bung tấm ốp thân máy bay trên một chiếc 737 MAX 9 của Alaska Airlines vào tháng 1/2024, làm dấy lên nhiều lo ngại về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Sau gần một thập kỷ đánh giá, FAA yêu cầu Boeing phải thực hiện hàng loạt cải tiến quan trọng và đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB). Những thay đổi bao gồm nâng cấp phần mềm điều khiển bay, cải tiến hệ thống cảnh báo dành cho phi hành đoàn và thiết kế lại hệ thống chống đóng băng động cơ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã chính thức cấp chứng nhận cho mẫu máy bay Boeing 737 MAX 7. Ảnh: Reuters.

Thực tế, Boeing từng kỳ vọng mẫu 737 MAX 7 sẽ được cấp phép từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, quá trình đánh giá kéo dài khiến chương trình bị chậm tiến độ nhiều năm.

Ngay sau khi thông tin FAA phê duyệt 737 MAX 7 được công bố, cổ phiếu Boeing tăng khoảng 1,2% tăng khoảng 1,2%, trước khi chốt phiên với mức tăng 6,7%, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư đối với triển vọng phục hồi của hãng.

Boeing cho biết công tác chuẩn bị cho các đợt bàn giao đầu tiên đang được triển khai. Mẫu 737 MAX 7 được thiết kế với sức chứa từ 135 đến 160 hành khách và có tầm bay xa hơn khoảng 10% so với các phiên bản MAX khác. Chương trình thử nghiệm dòng máy bay này đã bắt đầu từ năm 2018.

Khách hàng đầu tiên của 737 MAX 7 là Southwest Airlines cũng đang phối hợp với Boeing để chuẩn bị tiếp nhận máy bay. Hãng hàng không Mỹ bày tỏ sự hài lòng trước quyết định của FAA và kỳ vọng đưa dòng máy bay này vào khai thác trong những tháng tới. Tuy nhiên, trong lịch khai thác hiện tại kéo dài đến tháng 3/2027, hãng vẫn chưa đưa MAX 7 vào kế hoạch vận hành.

FAA cũng phát tín hiệu tích cực đối với chương trình chứng nhận mẫu 737 MAX 10 - phiên bản lớn nhất của dòng MAX. Phó Giám đốc FAA Chris Rocheleau cho biết quá trình phê duyệt MAX 10 có thể sẽ diễn ra ngay sau MAX 7.

Boeing hiện đã hoàn thiện khoảng 30 chiếc MAX 7 và 9 chiếc MAX 10 đang chờ bàn giao. Ảnh: The Economic Times.

Trong thông báo gửi nhân viên, bà Stephanie Pope - Giám đốc bộ phận Máy bay Thương mại Boeing - cho biết, quá trình chứng nhận MAX 7 đã mang lại nhiều bài học quan trọng, giúp hãng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện MAX 10 cũng như chương trình phát triển máy bay thân rộng 777X.

Theo dữ liệu từ hãng phân tích hàng không Cirium, Boeing hiện đã hoàn thiện khoảng 30 chiếc MAX 7 và 9 chiếc MAX 10 đang chờ bàn giao. Riêng MAX 10 hiện chiếm ít nhất 28% tổng số đơn đặt hàng còn tồn của dòng 737 MAX, cho thấy vai trò quan trọng của mẫu máy bay này trong chiến lược kinh doanh của Boeing.

Bên cạnh việc cấp chứng nhận cho MAX 7, FAA cũng đã từng bước nới lỏng các hạn chế đối với Boeing sau khi hãng cải thiện quy trình sản xuất. Tháng 10/2025, cơ quan này cho phép Boeing tăng sản lượng 737 MAX từ 38 lên 42 máy bay mỗi tháng, trước khi tiếp tục nâng lên 47 chiếc/tháng vào tháng 3 năm nay.

Tháng trước, FAA cho phép Boeing tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đối với toàn bộ các máy bay 737 MAX và 787 sau khi kết quả đánh giá cho thấy hãng đã duy trì chất lượng sản xuất ổn định và nhất quán.

Việc FAA chính thức cấp chứng nhận cho 737 MAX 7 được xem là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực khôi phục uy tín của Boeing sau nhiều năm khủng hoảng. Quyết định này cũng giúp hãng tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thiện toàn bộ dòng sản phẩm 737 MAX, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không trên toàn cầu.