Điều gì thu hút gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

TPO - Với gần 14 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng, ngành du lịch đã hoàn thành 56% kế hoạch năm. Chính sách thị thực thông thoáng và mạng lưới hàng không mở rộng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho mùa cao điểm cuối năm.

Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tháng 7 Việt Nam ước đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 7 tháng đầu năm, cả nước đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 56% mục tiêu 25 triệu lượt khách của cả năm.

Đường hàng không vẫn là kênh đưa khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất với khoảng 11,5 triệu lượt, chiếm gần 83% tổng lượng khách và tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Đông Bắc Á tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Trung Quốc giữ vị trí thị trường gửi khách lớn nhất với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm hơn 22% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,4 triệu lượt.

Top 10 quốc gia có tỷ lệ khách đến Việt Nam du lịch cao nhất 7 tháng đầu năm. Ảnh: CDLQGVN.

Các thị trường khác trong khu vực cũng duy trì quy mô đáng kể như Đài Loan (Trung Quốc) với khoảng 747.000 lượt và Nhật Bản gần 498.000 lượt khách. Tại Đông Nam Á, Campuchia đạt khoảng 565.000 lượt, còn Philippines đạt 417.000 lượt, hưởng lợi từ khoảng cách địa lý gần và mạng lưới đường bay nội vùng ngày càng phát triển.

Một trong những điểm sáng nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Nga. Trong 7 tháng, Việt Nam đón khoảng 864.000 lượt khách Nga, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái và cao gấp đôi so với trước đại dịch năm 2019. Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi việc khôi phục các đường bay thẳng, tăng tần suất khai thác cùng nhu cầu nghỉ dưỡng biển cao của du khách Nga.

Không chỉ Nga, nhiều thị trường châu Âu cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Ba Lan tăng hơn 51%, Séc gần 29%, Thụy Điển gần 25% và Thụy Sĩ gần 22% - Những quốc gia được Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực, góp phần thúc đẩy lượng khách đến.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khách châu Âu có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, vì vậy sự gia tăng của dòng khách này không chỉ cải thiện số lượng mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch.

Đường hàng không là kênh đưa khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất. Ảnh: NIA.

Bên cạnh đó, Ấn Độ tiếp tục nổi lên là thị trường tiềm năng với khoảng 553.000 lượt khách. Đây được đánh giá là nhóm khách có nhu cầu du lịch nước ngoài tăng nhanh và mức chi tiêu khá, mở ra cơ hội khai thác phân khúc trung lưu cho các doanh nghiệp lữ hành.

Lượng khách quốc tế tăng đã góp phần thúc đẩy doanh thu ngành du lịch. Trong 7 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 59.300 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng cao như Lâm Đồng gần 40%, Khánh Hòa hơn 30%, Huế 28,5%, Quảng Ninh hơn 26%, Lào Cai 21% và Hà Nội hơn 15%. Đà Nẵng và TPHCM cũng tăng gần 14%. Kết quả này cho thấy dòng tiền từ du lịch đang lan tỏa đến nhiều địa phương, thay vì tập trung ở một số trung tâm du lịch truyền thống.

Các chuyên gia kỳ vọng chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, mạng lưới hàng không mở rộng cùng các hoạt động xúc tiến quảng bá sẽ tiếp tục tạo động lực để Việt Nam hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Bên cạnh đó, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực tiếp tục là những yếu tố quan trọng giúp nâng sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế...