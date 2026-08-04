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Hàng không - Du lịch

Từ nay khách Việt có làn xuất nhập cảnh riêng tại sân bay Nội Bài

Từ đầu tháng 8, khách Việt làm thủ tục xuất nhập cảnh tại nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài được phân luồng riêng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ so với trước.

Từ đầu tháng 8, nhà ga hành khách quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bắt đầu vận hành làn làm thủ tục xuất nhập cảnh dành riêng cho công dân Việt Nam, nhằm phân tách luồng hành khách và giảm ùn ứ tại khu vực kiểm soát.

Hành khách ngồi chờ tại sảnh nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.
Hành khách ngồi chờ tại sảnh nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Trước đây, nhiều nhóm hành khách cùng xếp hàng tại khu vực nhập cảnh, chỉ cần một hành khách gặp vướng mắc về giấy tờ, cả hàng phía sau có thể phải chờ. Khi thí điểm tách luồng công dân Việt Nam, thời gian làm thủ tục nhập cảnh trung bình giảm từ 26-27 phút xuống khoảng 16 phút mỗi hành khách.

Qua ghi nhận thực tế, một số hành khách chỉ mất khoảng 4-5 phút để hoàn tất thủ tục, trong khi trước đây có thể phải chờ 30 phút đến hơn một giờ vào những thời điểm đông khách.

Khu vực nhập cảnh hiện được phân theo từng nhóm gồm khách VIP, người nước ngoài, tổ bay, công dân Việt Nam, khách nối chuyến... Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu gắn chip có thể làm thủ tục qua cổng kiểm soát tự động, với nhân viên hỗ trợ khi cần.

Làn xuất nhập cảnh riêng tại nhà ga T2, sân bay Nội Bài, được phân theo từng nhóm gồm khách VIP, người nước ngoài, tổ bay, công dân Việt Nam, khách nối chuyến. Ảnh: Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Làn xuất nhập cảnh riêng tại nhà ga T2, sân bay Nội Bài, được phân theo từng nhóm gồm khách VIP, người nước ngoài, tổ bay, công dân Việt Nam, khách nối chuyến. Ảnh: Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo báo cáo mới nhất, trong 6 tháng đầu năm, sân bay Nội Bài phục vụ an toàn hơn 111.300 lượt chuyến bay, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng hành khách đạt khoảng 18,2 triệu lượt, tăng 10%. Sân bay xử lý hơn 548.000 tấn hàng hóa và bưu kiện, tăng 21%.

Đà tăng trưởng của Nội Bài diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không phục hồi. Theo Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận 26,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ 2025, trong khi khách nội địa đạt 18,7 triệu lượt, tăng 0,3%.

Các hãng hàng không Việt Nam hiện khai thác 54 đường bay nội địa và 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các hãng nước ngoài từ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trước nhu cầu đi lại tăng, Nội Bài cho biết sẽ tập trung xử lý các điểm nghẽn khai thác, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm nâng cao năng lực phục vụ. Lãnh đạo sân bay đặt mục tiêu hoàn thành vượt 10% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đồng thời nâng chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí đánh giá của Skytrax, hướng tới chuẩn sân bay 4 sao.

Link bài gốc: https://znews.vn/tu-nay-khach-viet-co-lan-xuat-nhap-canh-rieng-tai-san-bay-noi-bai-post1674734.html

Znews.vn
#Nội Bài #Khách Việt #du khách #xuất nhập cảnh #sân bay Nội Bài

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