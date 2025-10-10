Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Bất cập xuất nhập cảnh cửa khẩu sân bay Cam Ranh

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh ở sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt với các chuyến charter từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Thời gian kiểm tra hành lý kéo dài, thiếu nhân lực vào giờ cao điểm; doanh nghiệp lữ hành phản ánh tình trạng chậm trễ khi khách đoàn lớn làm thủ tục, ảnh hưởng đến kế hoạch tour.

Ngày 10/10, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, qua quá trình làm việc với các đơn vị liên quan, công tác đón và phục vụ hành khách tại sân bay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được khắc phục. Đặc biệt là công tác phục vụ hành khách tại sân bay còn nhiều bất cập.

Cụ thể, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt với các chuyến charter từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Thời gian kiểm tra hành lý kéo dài, thiếu nhân lực vào giờ cao điểm; doanh nghiệp lữ hành phản ánh tình trạng chậm trễ khi khách đoàn lớn làm thủ tục, ảnh hưởng đến kế hoạch tour. Ngoài ra, việc trả hành lý các chuyến bay quốc tế trong giờ cao điểm vẫn chậm so với kế hoạch do trùng băng chuyền và thiếu nhân sự hải quan soi chiếu.

Về cơ sở hạ tầng, nhà ga hành khách quốc nội còn hạn chế về không gian và kỹ thuật, nhiệt độ tại cầu ống lồng cao, băng chuyền hành lý thường trục trặc gây hư hỏng hành lý; khu vực cửa khởi hành hẹp, thiếu bảng hướng dẫn đa ngữ tại nhà ga quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan như hải quan, công an xuất nhập cảnh, cảng vụ và doanh nghiệp lữ hành chưa có quy trình liên thông, thống nhất, dẫn đến lúng túng khi xử lý tình huống đột xuất.

Đáng chú ý, vào khung giờ đêm, việc kiểm soát taxi và xe trung chuyển khách chưa thật sự chặt chẽ. Tình trạng rác thải, lều quán tạm bợ tại khu vực đậu xe chờ khách dọc trục đường từ sân bay đến chân đèo Cù Hin vẫn tồn tại, gây mất mỹ quan và để lại ấn tượng không tốt đối với du khách khi đến Khánh Hòa.

Trước những tồn tại, bất cập trên, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hình ảnh điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Phùng Quang
#Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh #bất cập #chậm trễ #kiểm tra hành lý #UBND tỉnh Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục