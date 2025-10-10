Bất cập xuất nhập cảnh cửa khẩu sân bay Cam Ranh

TPO - Thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh ở sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt với các chuyến charter từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Thời gian kiểm tra hành lý kéo dài, thiếu nhân lực vào giờ cao điểm; doanh nghiệp lữ hành phản ánh tình trạng chậm trễ khi khách đoàn lớn làm thủ tục, ảnh hưởng đến kế hoạch tour.

Ngày 10/10, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, qua quá trình làm việc với các đơn vị liên quan, công tác đón và phục vụ hành khách tại sân bay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được khắc phục. Đặc biệt là công tác phục vụ hành khách tại sân bay còn nhiều bất cập.

Cụ thể, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt với các chuyến charter từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Thời gian kiểm tra hành lý kéo dài, thiếu nhân lực vào giờ cao điểm; doanh nghiệp lữ hành phản ánh tình trạng chậm trễ khi khách đoàn lớn làm thủ tục, ảnh hưởng đến kế hoạch tour. Ngoài ra, việc trả hành lý các chuyến bay quốc tế trong giờ cao điểm vẫn chậm so với kế hoạch do trùng băng chuyền và thiếu nhân sự hải quan soi chiếu.

Về cơ sở hạ tầng, nhà ga hành khách quốc nội còn hạn chế về không gian và kỹ thuật, nhiệt độ tại cầu ống lồng cao, băng chuyền hành lý thường trục trặc gây hư hỏng hành lý; khu vực cửa khởi hành hẹp, thiếu bảng hướng dẫn đa ngữ tại nhà ga quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan như hải quan, công an xuất nhập cảnh, cảng vụ và doanh nghiệp lữ hành chưa có quy trình liên thông, thống nhất, dẫn đến lúng túng khi xử lý tình huống đột xuất.

Đáng chú ý, vào khung giờ đêm, việc kiểm soát taxi và xe trung chuyển khách chưa thật sự chặt chẽ. Tình trạng rác thải, lều quán tạm bợ tại khu vực đậu xe chờ khách dọc trục đường từ sân bay đến chân đèo Cù Hin vẫn tồn tại, gây mất mỹ quan và để lại ấn tượng không tốt đối với du khách khi đến Khánh Hòa.

Trước những tồn tại, bất cập trên, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hình ảnh điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.