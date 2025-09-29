Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỗi tuần hơn 30 chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa

Thanh Thanh
TPO - Hơn 30 chuyến bay từ Nga hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mỗi tuần, báo hiệu một mùa du lịch cuối năm đầy sôi động và bùng nổ, khẳng định sức hấp dẫn của Khánh Hòa đối với thị trường khách quốc tế.

Ngày 29/9, chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Nordwind Airlines (Nga) mang số hiệu N43545 từ Moscow đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) sau 5 năm gián đoạn, chở theo 379 hành khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Khánh Hòa, hiện có hơn 30 chuyến bay/tuần từ Nga đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Các chuyến bay vận chuyển khách du lịch từ thị trường khách Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ đi tour trọn gói đến Khánh Hoà với số lượng khách dự kiến hơn 370 người/chuyến.

nga-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho những hành khách đầu tiên trên chuyến bay số hiệu N43545.

Du khách Nga được đánh giá là nguồn truyền thống, có mức chi tiêu cao, đóng góp cho sự phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến từ tháng 10 tới đây, Hãng hàng không Nordwind sẽ tổ chức trung bình 18-22 chuyến/tháng với số lượng khách dự kiến khoảng 6.800 khách/tháng. Các chuyến bay của hãng đến từ 8 thành phố của Nga bao gồm: Moscow, Saint Petersburg, Ekaterinburg, Vladivostok, Khabarovsk, Kazan, Irkutsk, Krasnoyarsk.

photay (2)-min.JPG
Khánh Hòa là điểm đến yêu thích của du khách Nga.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa - cho biết, thời gian qua, tỉnh này đã tổ chức nhiều đoàn xúc tiến, quảng bá trực tiếp tại Nga, nhận được phản hồi tích cực từ đối tác. Đồng thời liên tục đầu tư cơ sở hạ tầng, làm mới sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo, vui chơi giải trí phù hợp thị hiếu du khách Nga.

"Khách Nga đặc biệt yêu thích tour tham quan danh thắng, biển đảo và trải nghiệm ẩm thực ở Khánh Hòa. Họ thường có thời gian nghỉ dài, từ 10-12 ngày, thậm chí 28 ngày tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao trên địa bàn tỉnh", ông Anh nói.

9 tháng năm nay, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 14 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khách quốc tế bứt phá mạnh mẽ với hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 9, lượng khách quốc tế đã tăng tới 42,5%. Tổng doanh thu du lịch cũng đạt mức kỷ lục trên 56.540 tỷ đồng, tăng trên 19%, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu cả nước.

Thanh Thanh
#Khánh Hòa #du khách Nga #chuyến bay #du lịch cuối năm #du lịch biển đảo #phát triển du lịch

