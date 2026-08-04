Món ăn Việt bất ngờ xuất hiện trong bom tấn 'Người Nhện'

Một trong những phân đoạn gây chú ý của Spider-Man: Brand New Day là khi Peter Parker (Tom Holland) đến căn hộ của MJ (Zendaya) và Ned Leeds (Jacob Batalon). Giữa lúc cả ba đang trò chuyện và chơi game, đồng hồ của Ned bất ngờ reo. Anh hào hứng thông báo: "Banh mi time" (Đến giờ ăn bánh mì rồi).

Chỉ vài giây trên màn ảnh, hai tiếng "bánh mì" nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả Việt bàn luận sau khi phim công chiếu.

Spider-Man: Brand New Day đang lập kỷ lục về doanh thu toàn cầu. Ảnh: Sony.

Điều khiến người xem thích thú không chỉ nằm ở sự xuất hiện của một món ăn Việt trong bom tấn Hollywood, mà còn ở việc bộ phim giữ nguyên cách gọi "bánh mì" thay vì chuyển thành "sandwich" hay "Vietnamese sandwich".

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi "bánh mì" được giữ nguyên tên gọi. Không ít bài đăng còn chế meme, đùa rằng đây là "màn quảng bá miễn phí" cho món ăn Việt trong bom tấn Hollywood.

Đây không phải lần đầu ẩm thực Việt xuất hiện trên màn ảnh quốc tế. Trước đó, nhiều món ăn Việt từng góp mặt trong các bộ phim và chương trình truyền hình của nước ngoài như bánh xèo, gỏi cuốn trong bộ phim Can this love be translated? (Tiếng yêu này anh dịch được không?), hủ tiếu trong phim King The Land...

Tuy nhiên, phần lớn chỉ xuất hiện như một chi tiết bối cảnh hoặc trong các cảnh thưởng thức ẩm thực. Với Spider-Man: Brand New Day, bánh mì được nhắc trực tiếp trong lời thoại và giữ nguyên tên gọi thay vì dịch sang tiếng Anh. Chi tiết này tiếp tục phản ánh mức độ phổ biến của món ăn cũng như tên gọi "banh mi" trên phạm vi quốc tế.

Bánh mì của một cửa tiệm góp mặt trong Lễ hội Bánh mì 2024 tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước đó, món ăn này nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng ẩm thực và vlog du lịch nước ngoài.

Tháng 3/2024, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí số một trong danh sách 100 loại sandwich ngon nhất thế giới, vượt qua nhiều đại diện nổi tiếng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Italy.

Đến tháng 6/2025, CNN Travel đưa bánh mì vào danh sách những loại sandwich đáng thử nhất toàn cầu. Chỉ vài tháng sau, chuyên trang này tiếp tục xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí thứ hai trong top 25 sandwich ngon nhất thế giới, đồng thời mô tả đây là món ăn "nhỏ nhưng bùng nổ hương vị".

Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, bánh mì còn trở thành trải nghiệm gần như không thể thiếu đối với nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng, những xe bánh mì và cửa hàng lâu năm thường xuyên xuất hiện trong vlog du lịch, video trên TikTok hay Instagram như một điểm dừng chân nhất định phải thử.

Nhờ lớp vỏ giòn, phần nhân đa dạng cùng mức giá dễ tiếp cận, bánh mì vẫn là một trong những món ăn được du khách quốc tế nhắc đến nhiều nhất khi nói về ẩm thực Việt.

Link bài gốc: https://znews.vn/mon-an-viet-bat-ngo-xuat-hien-trong-bom-tan-nguoi-nhen-post1674608.html

