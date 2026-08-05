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Gia thế nữ chủ tịch 31 tuổi của hàng không Hải Âu

Duy Quang

TPO - Bà Bùi Ngọc Bích Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Hải Âu (Hải Âu Aviation), là con dâu của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán: TCB) vừa công bố báo cáo quản trị bán niên 2026. Đáng chú ý, báo cáo nêu bà Bùi Ngọc Bích Phương là người có liên quan của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCB. Cụ thể, bà Phương là con dâu của ông Hồ Hùng Anh.

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Bà Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Hải Âu.

Báo cáo cũng cho biết, bà Bùi Ngọc Bích Phương hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Hải Âu (Hải Âu Aviation), đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội.

Từ ngày 6/3, bà Phương (31 tuổi) trở thành người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hải Âu Aviation, thay thế ông Trần Trọng Minh (27 tuổi). Ông Minh được biết đến là con trai của doanh nhân Trần Trọng Kiên - nhà sáng lập Thiên Minh Group.

Hải Âu Aviation được thành lập năm 2011, là thành viên của Thiên Minh Group và là doanh nghiệp tiên phong khai thác dịch vụ thủy phi cơ tại Việt Nam. Đến năm 2017, Hải Âu Aviation chuyển trụ sở chính từ Quảng Ninh về Hà Nội. Ông Trần Trọng Kiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật, trong khi bà Đinh Thị Thu Trang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Năm 2018, ông Kiên kiêm luôn chức Tổng Giám đốc Hải Âu Aviation khi doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 245 tỷ đồng.

Vào tháng 12/2025, ông Trần Trọng Kiên chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật cho ông Trần Trọng Minh.

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Bà Bùi Ngọc Bích Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Hải Âu.

Cũng trong lĩnh vực hàng không, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO - mã chứng khoán: SAS) miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng Cường khỏi vị trí Tổng Giám đốc theo đơn từ nhiệm.

Trong đơn từ nhiệm, ông Cường xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị SASCO kể từ ngày 1/8. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác mới theo sự phân công và điều động của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV). Hiện tại, ACV nắm 49% cổ phần SASCO và cũng là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này.

Ông Hùng Cường là nhân sự gắn bó lâu năm với SASCO, công tác liên tục tại đây từ năm 1999. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại SAS như Kế toán trưởng, Phó tổng Giám đốc rồi Tổng giám đốc kể từ tháng 8/2023.

Ở chiều ngược lại, SASCO công bố quyết định bổ nhiệm tân Tổng giám đốc là ông Dư Kim Thăng. Ông Thăng năm nay 54 tuổi, trước đó là Giám đốc Cảng hàng không Côn Đảo. Hiện, ông Thăng là người đại diện cho gần 19 triệu cổ phần SAS, tương ứng 14% vốn điều lệ thuộc sở hữu của ACV.

Duy Quang
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