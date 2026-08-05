Thương hiệu du lịch gần 30 năm tuổi tái định vị để chinh phục thế hệ du khách mới

Khác với thời điểm chỉ cần đặt chân đến vùng đất mới, du khách ngày nay đòi hỏi chất lượng trải nghiệm vừa vặn và an tâm tuyệt đối. Đứng trước sự thay đổi của thị trường, Du lịch Hoàn Mỹ công bố bộ nhận diện mới, lấy sự thấu hiểu làm kim chỉ nam đồng hành cùng thế hệ du khách mới.

Sau gần ba thập kỷ phát triển, Du lịch Hoàn Mỹ chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới. Nhưng đằng sau sự thay đổi về hình ảnh là một bước chuyển lớn hơn: tái định vị thương hiệu để đồng hành cùng thế hệ du khách mới, trong khi vẫn gìn giữ những giá trị đã tạo dựng niềm tin của khách hàng suốt gần 30 năm qua.

Khi du khách thay đổi, thương hiệu cũng cần bước tiếp

Ba mươi năm trước, khi du lịch nước ngoài vẫn còn là trải nghiệm mới mẻ với nhiều người Việt, điều khách hàng mong muốn đơn giản là được đặt chân đến những vùng đất xa. Một hành trình thành công khi ấy thường được đo bằng số quốc gia ghé qua hay số điểm tham quan có trong lịch trình.

Ngày nay, kỳ vọng ấy đã khác. Du khách hiện đại không chỉ quan tâm mình sẽ đi đâu, mà còn quan tâm mình sẽ trải nghiệm như thế nào. Một chuyến đi không còn được đánh giá bởi số lượng điểm đến, mà bởi cảm giác thư thái trong từng ngày, sự chỉn chu của dịch vụ, khả năng thấu hiểu nhu cầu cá nhân và sự an tâm xuyên suốt hành trình.

Đó cũng là lý do khái niệm "du lịch chất lượng" đang được nhìn nhận theo một cách khác. Giá trị của một chuyến đi không còn nằm ở việc đi thật nhiều, mà ở việc mỗi trải nghiệm đều được thiết kế vừa vặn với khách hàng. Một lịch trình hợp lý thay vì vội vã, một đội ngũ chủ động hỗ trợ trước cả khi khách lên tiếng hay những chi tiết nhỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng đang trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các thương hiệu lữ hành.

Sự dịch chuyển ấy buộc nhiều doanh nghiệp phải nhìn lại cách mình tạo ra giá trị. Với Du lịch Hoàn Mỹ, sau gần 30 năm đồng hành cùng hàng chục nghìn du khách Việt, đây cũng là thời điểm thích hợp để thương hiệu bước vào chương phát triển mới bằng việc thay đổi bộ nhận diện và chiến lược định vị.

Du lịch Hoàn Mỹ hướng đến thế hệ du khách mới - Ảnh: DNCC

Một diện mạo mới cho những giá trị đã được khẳng định

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trong bộ nhận diện thương hiệu là logo mới với biểu tượng hình tròn được tạo nên từ sự kết hợp giữa hai chữ cái H và M – viết tắt của Hoàn Mỹ. Hình ảnh cánh chim hướng về phía mặt trời thể hiện khát vọng khám phá, tinh thần vươn xa và những hành trình không ngừng tiếp nối của thương hiệu.

Nếu logo đánh dấu sự thay đổi về diện mạo, thì slogan mới "Hoàn mỹ trong từng trải nghiệm" chính là tuyên ngôn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

Khác với slogan trước đây "Chuyên tour Mỹ dịch vụ chọn lọc", phản ánh giai đoạn Hoàn Mỹ tập trung phát triển các chương trình tour Hoa Kỳ, thông điệp mới thể hiện bước chuyển mình của thương hiệu sau gần ba thập kỷ. Từ một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tour Mỹ, Hoàn Mỹ ngày nay đã mở rộng danh mục sản phẩm với hàng trăm hành trình đến châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi cùng nhiều cung đường mới được thiết kế khác biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách Việt.

Không còn giới hạn mình ở một điểm đến, Hoàn Mỹ lựa chọn lấy trải nghiệm làm giá trị cốt lõi của thương hiệu. "Hoàn mỹ trong từng trải nghiệm" không chỉ là lời cam kết về chất lượng dịch vụ, mà còn phản ánh triết lý phát triển của doanh nghiệp

Bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới cùng thông điệp định vị "Hoàn Mỹ Trong Từng Trải Nghiệm". Ảnh: Du lịch Hoàn Mỹ

Đổi mới để tiếp tục đồng hành cùng thế hệ du khách mới

Sự chuyển mình lần này không chỉ được thể hiện qua logo hay slogan mới, mà còn ở chiến lược định vị được xây dựng trên năm giá trị cốt lõi: An tâm toàn diện, Thấu hiểu, Chuẩn cao, Đổi mới trên nền tảng giá trị và Giá trị hài hòa vì con người và cộng đồng.

Đây cũng là kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Hoàn Mỹ: lắng nghe nhiều hơn để thiết kế những hành trình phù hợp với từng nhóm khách hàng; không ngừng nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ nhưng vẫn giữ sự tận tâm, minh bạch và trách nhiệm đã làm nên bản sắc thương hiệu.

Việc tái định vị thương hiệu cũng thể hiện khát vọng đồng hành cùng thế hệ du khách mới. Bên cạnh nhóm khách hàng trung niên đã gắn bó nhiều năm, Du lịch Hoàn Mỹ đang mở rộng đến các gia đình hiện đại, doanh nhân và những người trẻ thành đạt – những người không chỉ tìm kiếm một chuyến đi, mà mong muốn những trải nghiệm được thiết kế phù hợp với nhu cầu, nhịp sống và cảm xúc của riêng mình.

Đó cũng chính là tinh thần mà slogan mới "Hoàn mỹ trong từng trải nghiệm" gửi gắm. Không đơn thuần là một thông điệp thương hiệu, đây là lời cam kết của Hoàn Mỹ trong việc kiến tạo mỗi hành trình bằng sự thấu hiểu, chuẩn mực và an tâm, lấy con người làm trung tâm trong mọi điểm chạm. Dù là tour Hoa Kỳ – dấu ấn đã làm nên tên tuổi thương hiệu, hay các hành trình khám phá châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi cùng nhiều cung đường mới, Hoàn Mỹ đều hướng đến một chuẩn mực chung: mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, chỉn chu và đáng nhớ cho mỗi du khách.

Sau gần ba thập kỷ phát triển, Du lịch Hoàn Mỹ không chỉ mở rộng bản đồ điểm đến mà còn không ngừng nâng tầm chất lượng trải nghiệm. Kế thừa những giá trị đã được thời gian kiểm chứng và tiếp tục đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường, thương hiệu kiên định theo đuổi một mục tiêu xuyên suốt: để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá thế giới, mà còn là hành trình lưu giữ những cảm xúc đẹp – đúng như lời hứa trong slogan "Hoàn mỹ trong từng trải nghiệm".