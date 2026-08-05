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Hàng không - Du lịch

Choáng ngợp Tà Xùa - điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

Viết Hà

TPO - Thiên đường mây Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa ghi thêm dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi được đề cử ở hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á của Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) 2026.

VIDEO: Hình ảnh thiên đường mây Tà Xùa, tỉnh Sơn La.
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Tà Xùa xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á tại World Travel Awards 2026﻿ được xem là cột mốc đáng chú ý đối với ngành du lịch địa phương. World Travel Awards được ví như "giải Oscar" ngành du lịch thế giới, là giải thưởng uy tín tôn vinh những điểm đến, doanh nghiệp và dịch vụ có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của du lịch toàn cầu. Ảnh: Trần Cường.
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Đề cử này cho thấy Tà Xùa không còn chỉ là điểm đến quen thuộc của những người yêu khám phá trong nước mà đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong bối cảnh xu hướng du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và khám phá thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng, Tà Xùa sở hữu nhiều lợi thế để tạo nên sức hấp dẫn riêng. Ảnh: Đình Sơn.
Đề cử tại World Travel Awards 2026 vì thế không chỉ là sự ghi nhận đối với những giá trị mà Tà Xùa đang sở hữu, mà còn là động lực để Sơn La tiếp tục xây dựng hình ảnh một điểm đến hấp dẫn, thân thiện và phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để thiên đường mây của vùng Tây Bắc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch châu Á. Ảnh: Trần Cường.
Đề cử tại World Travel Awards 2026 vì thế không chỉ là sự ghi nhận đối với những giá trị mà Tà Xùa đang sở hữu, mà còn là động lực để Sơn La tiếp tục xây dựng hình ảnh một điểm đến hấp dẫn, thân thiện và phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để thiên đường mây của vùng Tây Bắc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch châu Á. Ảnh: Trần Cường.
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Bên cạnh "thiên đường" mây, nằm ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, Tà Xùa có dãy núi trùng điệp, rừng nguyên sinh khí hậu mát mẻ quanh năm tạo nên khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng. Ảnh: Đình Sơn.
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Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Tà Xùa còn ghi dấu ấn với bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Những nếp nhà truyền thống, phong tục tập quán, các lễ hội, nghề thủ công cùng nét đặc sắc trong ẩm thực địa phương tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này. Đây cũng là yếu tố giúp du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào vùng cao. Ảnh: Trần Cường.
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Những năm gần đây, hạ tầng giao thông đến Tà Xùa từng bước được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách. Cùng với đó, nhiều mô hình homestay, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch cộng đồng được phát triển theo hướng hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm của nhiều nhóm du khách, từ những người yêu thiên nhiên, đam mê trekking đến các nhiếp ảnh gia hay những người tìm kiếm không gian nghỉ ngơi yên bình. Ảnh: Trần Cường.
Viết Hà
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