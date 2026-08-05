Choáng ngợp Tà Xùa - điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

TPO - Thiên đường mây Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa ghi thêm dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi được đề cử ở hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á của Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) 2026.