Choáng ngợp Tà Xùa - điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

TPO - Thiên đường mây Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa ghi thêm dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi được đề cử ở hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á của Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) 2026.
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Tà Xùa còn ghi dấu ấn với bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Những nếp nhà truyền thống, phong tục tập quán, các lễ hội, nghề thủ công cùng nét đặc sắc trong ẩm thực địa phương tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này. Đây cũng là yếu tố giúp du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào vùng cao. Ảnh: Trần Cường.
Những năm gần đây, hạ tầng giao thông đến Tà Xùa từng bước được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách. Cùng với đó, nhiều mô hình homestay, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch cộng đồng được phát triển theo hướng hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm của nhiều nhóm du khách, từ những người yêu thiên nhiên, đam mê trekking đến các nhiếp ảnh gia hay những người tìm kiếm không gian nghỉ ngơi yên bình. Ảnh: Trần Cường.