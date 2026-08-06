Quảng Ngãi: Bất chấp biển cấm, khách Trung Quốc ngang nhiên chạy xe lên di tích Cổng Tò Vò

TPO - Dù khu vực đã cắm biển cảnh báo cấm leo trèo, đi lại và tác động lên di tích, một nam du khách nước ngoài vẫn điều khiển xe máy chạy thẳng lên vòm đá Cổng Tò Vò, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Du khách nước ngoài lái xe máy lên di tích quốc gia Cổng Tò Vò.

Ngày 5/8, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn - cho biết, các lực lượng chức năng đã làm việc với một du khách nước ngoài có hành vi điều khiển xe máy chạy lên vòm đá Cổng Tò Vò, di tích quốc gia nổi tiếng của đảo Lý Sơn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy từ đường bê tông leo lên vòm đá rồi chạy lên Cổng Tò Vò.

Hành động này diễn ra ngay tại khu vực có cắm biển cảnh báo cấm leo trèo, đi lại và xâm phạm di tích.

Du khách nước ngoài lái xe máy lên di tích quốc gia Cổng Tò Vò.

Dù người dân liên tục hô hoán, yêu cầu dừng xe vì lo ngại nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến di tích, nhưng du khách này vẫn tiếp tục điều khiển mô tô leo lên vòm đá.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe là Zhang Xudong (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc). Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực Cổng Tò Vò đã được lắp đặt đầy đủ các biển cảnh báo cấm tác động lên di tích.

Khu vực Cổng Tò Vò có cắm biển cảnh báo cấm leo trèo, đi lại và xâm phạm di tích.

Tại buổi làm việc, Zhang Xudong thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, yêu cầu du khách ký cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các quy định về bảo vệ di tích. Sau khi xem xét tính chất vụ việc, các đơn vị thống nhất xử lý theo hướng nhắc nhở tại chỗ.

UBND đặc khu Lý Sơn cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành nghiêm nội quy tại các điểm tham quan, không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến hiện trạng các di tích và danh lam thắng cảnh.

Cổng Tò Vò.

Cổng Tò Vò là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Lý Sơn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia vào tháng 9/2025. Công trình được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Giếng Tiền kết hợp quá trình bào mòn của sóng biển qua hàng nghìn năm, tạo nên vòm đá bazan dài khoảng 9 m, cao 2,5 m.