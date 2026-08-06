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Thông tin quần thể du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Trọng Đảng

TPO - Ngày 5/8, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đã kiểm tra tiến độ thi công dự án khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng và vừa được giãn tiến độ hoàn thành năm 2028.

Dự án quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn tại Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng và giao cho nhà đầu tư thực hiện từ năm 2020.

Công trình triển khai trên diện tích hơn 692 ha tại khu vực núi Mẫu Sơn, bao gồm các hạng mục hệ thống cáp treo dài khoảng 4,5 km, khu vui chơi giải trí, tắm khoáng cao cấp và đô thị sinh thái nghỉ dưỡng. Dự án có mục tiêu phát triển tiềm năng du lịch vùng núi cao tại Lạng Sơn.

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Công trường thi công dự án quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 6 năm triển khai, dự án đã 3 lần được UBND tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh giãn thời gian thi công, hoàn thành.

Ở lần điều chỉnh thứ 3 trong đầu năm 2026, dự án có tiến độ thi công từ quý II/2026 đến quý II/2031, trong đó đến hết quý II/2028 dự án sẽ thi công hoàn thiện hạng mục nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo và một số hạng mục công trình phụ trợ đã được phê duyệt.

Tại công trình dự án ngày 5/8, các đơn vị liên quan đã thực hiện thống kê, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng (GPMB) được 128/128 hộ gia đình, cá nhân với diện tích là hơn 45,7 ha, đạt 100% diện tích phải bồi thường. Đã thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 120 trường hợp với diện tích dự kiến thu hồi là hơn 37 ha…

Cùng với đó, lãnh đạo hai xã Lộc Bình và Mẫu Sơn có dự án cũng báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB còn tồn tại, nhất là hạng mục thi công tuyến cáp treo…

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Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đã kiểm tra tiến độ thi công dự án ngày 5/8. Ảnh: Trí Dũng.

Đưa ra ý kiến chỉ đạo cho tiến độ dự án, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành trách nhiệm tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ GPMB của dự án; tập trung máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ thi công, xây dựng các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng.

Các sở, ngành của tỉnh và chính quyền xã Lộc Bình, Mẫu Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan; quyết đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trong giai đoạn từ quý II/2026 đến quý II/2031, trong đó đến quý II/2028 hoàn thiện các hạng mục nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo.

Trọng Đảng
#Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái #cáp treo Mẫu Sơn #Núi Mẫu Sơn #Tỉnh Lạng Sơn #Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn #Phát triển du lịch

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