Khi đồ cũ bước vào thương mại điện tử: Oreka giải bài toán niềm tin như thế nào?

Từ chiếc laptop cũ không dùng đến đến bộ đồ sơ sinh chỉ mặc vài tháng – hàng triệu sản phẩm còn tốt đang nằm im trong góc nhà.

Trong bối cảnh đó, Oreka đang nổi lên như một nền tảng tiên phong chuẩn hóa mô hình Re-commerce (thương mại điện tử cho đồ đã qua sử dụng), biến những tài sản nhàn rỗi thành một thị trường vận hành an toàn và có tổ chức.

Đồ cũ bước vào kỷ nguyên thương mại điện tử

Trong cáo toàn cầu do Thredup và GlobalData thực hiện chỉ ra, quy mô thị trường mua bán đồ cũ dự kiến sẽ đạt mốc 350 tỷ USD vào năm 2027.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này phản ánh một làn sóng dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng toàn cầu. Việc tái sử dụng đồ cũ đang khẳng định vị thế như một mắt xích quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn.

Tại Việt Nam, thói quen thanh lý và mua sắm đồ cũ vốn tồn tại từ lâu nhưng chủ yếu dưới hình thức tự phát đầy rủi ro tại các chợ truyền thống hoặc hội nhóm mạng xã hội. Tuy nhiên, mô hình "re-commerce" đang thay đổi cục diện này.

Nhờ sự can thiệp của các giải pháp công nghệ, từ những cuốn sách, bộ quần áo cho đến đồ điện tử gia dụng đều đang được hệ thống hóa để quay trở lại thị trường một cách chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

Re-commerce là gì?

Re-commerce được hiểu đơn giản là hoạt động mua bán lại các sản phẩm đã qua sử dụng được vận hành hoàn toàn trên môi trường số hóa. Điểm khác biệt so với chợ đồ cũ truyền thống nằm ở tính tiện lợi và sự tin cậy.

Thay vì tìm kiếm thủ công mất thời gian, người dùng ngày nay có thể định vị chính xác món đồ mình cần chỉ sau vài giây nhờ hệ thống bộ lọc thông minh theo nhãn hiệu, khoảng giá hay mức độ mới của sản phẩm.

Vì sao re-commerce phát triển?

Re-commerce không phải là một xu hướng bộc phát mà được tác động bởi nhiều yếu tố tích lũy:

Tối ưu ngân sách: Khi chi phí sinh hoạt tăng, người tiêu dùng tìm cách tiết kiệm chi phí. Một chiếc laptop cũ vẫn còn khả năng sử dụng tốt có thể tiết kiệm từ 20 - 30% so với mua mới.

Ý thức bền vững: Theo khảo sát của GlobalData, 62% Gen Z và Millennials xu hướng ưu tiên xem xét sản phẩm đã qua sử dụng. Bộ Công Thương cũng cho biết nhu cầu tiêu dùng xanh tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm (2021-2023), chứng minh người tiêu dùng ngày càng có trách nhiệm với môi trường.

Hạ tầng công nghệ và tư duy mới: Thanh toán qua ví điện tử, giao hàng công nghệ phát triển giúp xóa bỏ rào cản giao dịch. Đồng thời, thái độ của người trẻ thay đổi khi đồ secondhand nay là cách để thể hiện cá tính, phong cách cá nhân.

Điểm khác biệt của Re-commerce so với chợ đồ cũ truyền thống nằm ở tính tiện lợi và sự tin cậy.

Mặc dù có nhiều động lực thúc đẩy, xu hướng re-commerce vẫn đối mặt với nhiều rào cản, trong đó điểm nghẽn lớn nhất chính là niềm tin. Người mua sợ sản phẩm không đúng mô tả, đồ điện tử gặp lỗi ẩn, hoặc rủi ro lừa đảo khi chuyển khoản trước.

Trong khi đó, các hội nhóm tự phát trên mạng xã hội lại thiếu cơ chế bảo vệ và không có quy trình phân định tranh chấp rõ ràng.

Oreka định hình lại cuộc chơi Re-commerce bằng giải pháp công nghệ

Để giúp người mua tự tin mua đồ cũ hơn và người bán đơn giản hóa việc thanh lý những món đồ đã qua sử dụng, Oreka - nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt dành cho đồ cũ, tập trung vào việc minh bạch hóa giao dịch, bảo vệ quyền lợi tối đa cho cả người mua lẫn người bán và thuận tiện hóa hành trình mua và bán đồ cũ.

Thay vì chỉ là một bên trung gian phó mặc rủi ro cho người dùng như các hội nhóm tự phát, Oreka đóng vai trò là đơn vị bảo chứng thông qua các cơ chế kiểm soát thiết thực:

Thanh toán đảm bảo: Người mua hàng được đảm bảo hoàn tiền nếu nhận về sản phẩm không như mô tả của người bán. Qua đó giúp giảm thiểu rủi ro thanh toán trong các giao dịch tự phát.

Người mua hàng được đảm bảo hoàn tiền nếu nhận về sản phẩm không như mô tả của người bán. Qua đó giúp giảm thiểu rủi ro thanh toán trong các giao dịch tự phát. Tối ưu hóa logistics và bộ lọc địa lý: Nhờ liên kết đồng bộ với các đơn vị vận chuyển uy tín, quy trình giao nhận được tối ưu hóa đã giúp người bán dù ở đâu cũng có thể bán và người mua dù ở đâu cũng có thể mua. Bên cạnh đó, tính năng bộ lọc theo khu vực cho phép người mua chủ động tìm kiếm nguồn hàng ở gần, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển.

Nhờ liên kết đồng bộ với các đơn vị vận chuyển uy tín, quy trình giao nhận được tối ưu hóa đã giúp người bán dù ở đâu cũng có thể bán và người mua dù ở đâu cũng có thể mua. Bên cạnh đó, tính năng bộ lọc theo khu vực cho phép người mua chủ động tìm kiếm nguồn hàng ở gần, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển. Đa dạng hóa sản phẩm: Không dừng lại ở một danh mục, người bán có thể đăng bán một món đồ đã qua sử dụng trên Oreka như: sách, đồ điện tử, đồ gia dụng, đồ chơi, thời trang, v.v. Oreka luôn khuyến khích người bán đăng tải ảnh/video rõ nét, mô tả trung thực tình trạng sản phẩm, giúp người mua tự tin hơn khi ra quyết định.

Oreka định hình lại cuộc chơi Re-commerce bằng giải pháp công nghệ

Thông qua những nỗ lực này, Oreka đã và đang từng bước hóa giải nỗi sợ của người tiêu dùng, biến việc mua bán đồ cũ trở nên an toàn và tiện lợi như mua sắm thương mại điện tử thông thường.

Tìm hiểu về Oreka trên website Oreka.vn hoặc tải ứng dụng Oreka trên App Store hoặc CH Play.