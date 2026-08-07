Syngenta Việt Nam hoàn thiện giải pháp bảo vệ bộ rễ với Vaniva® 450SC

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam phát biểu tại sự kiện giới thiệu sản phẩm sức mạnh kép - Vaniva 450 SC

Đây là cột mốc hoàn thiện giải pháp bảo vệ toàn diện bộ rễ trên nhiều cây trồng giá trị cao như sầu riêng, chuối, cà phê và cây có múi. Cùng với sự kiện này, Syngenta Việt Nam ký kết hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), khẳng định định hướng đồng hành cùng nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Fusarium - mối đe dọa lớn với nhiều cây trồng giá trị

Bệnh vàng lá thối rễ do Fusarium spp. được xem là một trong những bệnh hại đất nguy hiểm nhất hiện nay. Nấm có khả năng tồn lưu trong đất nhiều năm và phát triển âm thầm trong hệ rễ. Khi cây xuất hiện biểu hiện vàng lá, héo rũ hay rụng lá hàng loạt thì bộ rễ thường đã bị tổn thương nghiêm trọng, khiến việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Không chỉ là vấn đề của Việt Nam, Fusarium còn là thách thức đối với ngành nông nghiệp thế giới. Các nghiên cứu quốc tế dự báo chủng Fusarium Tropical Race 4 (TR4) - tác nhân gây bệnh héo vàng Panama trên chuối - có thể ảnh hưởng tới khoảng 17% diện tích trồng chuối toàn cầu vào năm 2040, tương đương khoảng 36 triệu tấn sản lượng, gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD nếu không được kiểm soát hiệu quả. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cũng cảnh báo TR4 có thể làm giảm khoảng 2% sản lượng chuối toàn cầu vào năm 2028, ảnh hưởng đến khoảng 240.000 việc làm trong chuỗi giá trị ngành chuối.

Vaniva là giải pháp thế hệ mới và hiện là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam được phân loại nhóm tác động kép, và được đăng ký phòng trừ cả tuyến trùng và nấm Fusarium

Tại Việt Nam, theo các nghiên cứu của WASI và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Fusarium spp. là tác nhân quan trọng gây bệnh vàng lá thối rễ trên nhiều cây trồng chủ lực. Trên cà phê Tây Nguyên, sự kết hợp giữa Fusarium spp. và tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne spp.) làm cây suy giảm sinh trưởng và năng suất. Đối với sầu riêng và cây có múi, Fusarium thường kết hợp với các nấm đất khác tạo thành phức hợp gây bệnh, khiến cây suy kiệt và có thể chết nếu không được quản lý ngay từ đầu.

Ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Bệnh vàng lá thối rễ đang là một trong những vấn đề nhức nhối của các vùng cây trồng chủ lực tại địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, tuổi thọ vườn cây và thu nhập của bà con nông dân. Điều khó khăn là bệnh phát sinh dưới mặt đất, khi phát hiện triệu chứng thì bộ rễ đã bị tổn thương nặng. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo nông dân chú trọng kiểm soát bệnh từ sớm, quản lý sức khỏe đất và áp dụng các giải pháp bảo vệ thực vật tổng hợp có cơ sở khoa học, sử dụng nông dược an toàn, hiệu quả và đúng theo hướng dẫn trên nhãn. Việc có thêm những giải pháp mới với cơ chế tác động tiên tiến sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý dịch hại trên địa bàn.”

Hoàn thiện giải pháp bảo vệ toàn diện bộ rễ

Trước áp lực ngày càng lớn từ các tác nhân gây hại dưới mặt đất, Syngenta Việt Nam giới thiệu Vaniva® 450SC ứng dụng công nghệ TYMIRIUM® với hoạt chất Cyclobutrifluram. Sản phẩm được phát triển nhằm kiểm soát đồng thời tuyến trùng ký sinh thực vật và các nấm bệnh quan trọng trong đất, đặc biệt là Fusarium spp., góp phần bảo vệ hệ rễ và tạo nền tảng cho cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh ngay từ đầu vụ.

Theo Syngenta, công nghệ TYMIRIUM® là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết những tác nhân gây hại trong đất vốn khó phát hiện nhưng ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng. Hiện Vaniva® 450SC là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam được đăng ký phòng trừ đồng thời tuyến trùng và nấm Fusarium với cơ chế tác động kép.

Syngenta Việt Nam và Viện khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên ký kết hợp tác Chương trình đồng hành phát triển và chuyển giao giải pháp bảo vệ cây trồng

Thông qua việc bảo vệ bộ rễ ngay từ đầu, sản phẩm giúp cây tăng khả năng hấp thu nước, dinh dưỡng, duy trì sinh trưởng ổn định và nâng cao sức chống chịu trước các điều kiện bất lợi trong quá trình canh tác. Syngenta cho biết, các giải pháp ứng dụng công nghệ TYMIRIUM® sẽ được triển khai trên hơn 100 loại cây trồng tại hơn 60 quốc gia, góp phần nâng cao năng suất và hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Ưu tiên hiệu quả đi cùng an toàn và phát triển bền vững

Không chỉ hướng đến hiệu quả phòng trừ, Vaniva® 450SC còn được phát triển theo định hướng giảm tác động đến môi trường. Sản phẩm đạt hiệu quả ở liều lượng hoạt chất thấp, chỉ bằng khoảng 1/2 đến 1/10 so với một số giải pháp khác, qua đó giảm lượng hoạt chất đưa vào môi trường.

Theo doanh nghiệp, sản phẩm không ảnh hưởng đáng kể đến giun đất và các vi sinh vật có ích - những yếu tố quan trọng duy trì độ phì nhiêu và đa dạng sinh học của đất. Đây cũng là nền tảng để bảo vệ sức khỏe đất, tăng sinh khối bộ rễ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp tái sinh.

Đồng hành cùng nông dân, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu

Việc ra mắt Vaniva® 450SC nằm trong định hướng xuyên suốt của Syngenta với mục tiêu "Đột phá vì nhà nông, nâng tầm mọi cánh đồng". Bên cạnh việc phát triển các giải pháp bảo vệ thực vật, doanh nghiệp tiếp tục triển khai hoạt động chuyển giao kỹ thuật, đào tạo sử dụng thuốc an toàn, tổ chức hội thảo đầu bờ và xây dựng các mô hình trình diễn tại nhiều vùng trồng trọng điểm.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, cho biết: “Vaniva® 450SC được xem như một mắt ghép để chúng tôi hoàn thiện bộ giải pháp bảo vệ toàn diện bộ rễ cho cây trồng, từ tuyến trùng đến nấm bệnh, trong đó có Fusarium - tác nhân mà trước đây gần như chưa có giải pháp thật sự hiệu quả. Đây là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, và cũng là cam kết của Syngenta: mang những công nghệ đột phá nhất, an toàn hơn cho con người và môi trường, đến với đồng ruộng Việt Nam.”

Cùng thời điểm công bố sản phẩm, Syngenta Việt Nam và WASI ký kết hợp tác nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với đơn vị nghiên cứu khoa học, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các giải pháp quản lý dịch hại bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược đồng hành lâu dài cùng ngành nông nghiệp Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho các vùng trồng chủ lực.