Dòng tiền xoay sang cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, loạt mã tăng trần

TPO - VN-Index tăng hơn 3 điểm trong phiên hôm nay (7/8) nhờ lực kéo từ nhóm doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt điều chỉnh.

Sau khi giảm điểm đầu phiên, lực cầu gia tăng giúp thị trường nhanh chóng đảo chiều. Thanh khoản cũng cải thiện với giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 18.100 tỷ đồng.

Điểm nhấn của phiên nằm ở nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước khi hàng loạt mã tăng mạnh sau khi Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp phục vụ cơ cấu lại vốn nhà nước được ban hành.

Cổ phiếu các doanh nghiệp có vốn nhà nước thu hút dòng tiền trong phiên 7/8.

BCM gây chú ý khi tăng trần, trở thành một trong những cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Nhiều mã khác cũng bứt phá như GAS, GVR tăng hết biên độ, PLX tăng 6,68%, VNM tăng 5,08%, BSR tăng 4,59%, CTG tăng 3,67% và BID tăng 3,03%, góp phần tạo lực đỡ quan trọng cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản phân hóa mạnh. các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt điều chỉnh. VHM giảm 5,32%, VIC mất 1,74%, VPL giảm 2,35% và VRE giảm 1,38%. Riêng VIC và VHM đã lấy đi gần 10 điểm của VN-Index, trở thành lực cản lớn nhất khiến chỉ số không thể nới rộng đà tăng.

Dù vậy, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu bất động sản riêng lẻ như IDC tăng 2,75%, NLG tăng 1,83%, NVL tăng 1,46%, KDH và KBC cùng giữ được sắc xanh, cho thấy xu hướng phân hóa tiếp tục chi phối nhóm ngành này.

Nhóm ngân hàng cũng đóng góp tích cực với CTG, BID, TCB, STB và LPB đồng loạt tăng giá. Cùng với đó, cổ phiếu dầu khí, năng lượng và tiêu dùng như GAS, BSR, PLX, VNM tiếp tục thu hút dòng tiền, giúp thị trường giữ vững sắc xanh bất chấp áp lực từ nhóm bất động sản vốn hóa lớn.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng khoảng 90 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực bán tập trung ở VHM, TCB, VPB và VIC, trong khi chiều mua ghi nhận lực cầu đáng kể tại DMX, VNM, CTG, BID và GAS.