Sắc đỏ bao trùm, cổ phiếu Hoá chất Đức Giang vẫn tăng kịch trần

TPO - Áp lực bán gia tăng trên diện rộng trong phiên giao dịch hôm nay (6/8), khiến VN-Index đánh mất gần 12 điểm. Trong bối cảnh thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng kịch trần, "trắng bên bán" và nối dài chuỗi tăng lên 8 phiên liên tiếp.

Phiên giao dịch khép lại trong trạng thái điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng, đặc biệt ở nửa sau của phiên, khiến các chỉ số chính đồng loạt đi xuống. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 11,68 điểm (0,66%), lùi về 1.764,78 điểm.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện tại hầu hết các nhóm ngành, trong đó cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tác nhân kéo giảm chỉ số. Nhiều mã đồng loạt mất trên 1% giá trị như CTG, MBB, TCB, VPB, LPB, ACB, TPB và VIB. Nhóm chứng khoán cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh khi VIX giảm 2,14%, CTS mất 1,8%, VND lùi 1,47%, còn SSI cùng nhiều cổ phiếu khác kết phiên dưới mốc tham chiếu.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa nhưng bên giảm giá vẫn áp đảo. VRE là mã giảm sâu nhất với mức giảm 4,35%, theo sau là VPI, KDH, PDR và NVL. Ngược lại, VHM, DXG và NLG vẫn duy trì được sắc xanh, qua đó phần nào hạn chế đà giảm của thị trường. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như PNJ, POW, HVN, GEE và CII cũng đồng loạt điều chỉnh, tạo thêm áp lực lên VN-Index.

Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang tăng trần.

Trong bức tranh kém tích cực của thị trường, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tăng hết biên độ lên 43.350 đồng/cổ phiếu. Mã này ghi nhận hơn 575.000 cổ phiếu được khớp lệnh và đóng cửa trong tình trạng không còn dư bán, với lượng dư mua giá trần gần 1,2 triệu đơn vị.

Đây là phiên tăng thứ 8 liên tiếp của DGC, đưa thị giá cổ phiếu tăng khoảng 20% chỉ trong hơn một tuần giao dịch và nâng vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 16.463 tỷ đồng.

Doanh nghiệp vừa công bố danh sách hai nhân sự được đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Hai ứng viên gồm ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Đức Mạnh, đều là lãnh đạo đang công tác tại tập đoàn. Động thái kiện toàn nhân sự cấp cao được quan tâm sau biến cố pháp lý.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, sau chuỗi ba phiên liên tiếp mua ròng, khối ngoại đã chuyển sang bán ròng hơn 100 tỷ đồng trên toàn thị trường. Giá trị bán ròng tập trung chủ yếu tại VHM, VPB, PNJ và ACB, trong khi VIC, CTG, HPG và VCB là những cổ phiếu được mua ròng mạnh.