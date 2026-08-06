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Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Ngọc Mai

TPO - Từ 15h hôm nay (6/8), giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo xu hướng đi xuống của thị trường năng lượng thế giới. Xăng RON95 giảm 530 đồng/lít, trong khi xăng E5 RON92 giảm tới 660 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h chiều 6/8. Theo đó, tất cả các mặt hàng xăng dầu đều giảm giá so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-III giảm 530 đồng/lít, xuống còn 22.320 đồng/lít. Xăng E5 RON92 giảm mạnh hơn, ở mức 660 đồng/lít, còn 21.720 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu diesel giảm 80 đồng/lít, còn 27.540 đồng/lít; dầu mazut giảm 80 đồng/kg, xuống 16.390 đồng/kg.

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Giá xăng, dầu đồng loạt giảm.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời trích lập thêm cho Quỹ Bình ổn 200 đồng/lít đối với xăng sinh học.

Theo liên Bộ, giá xăng dầu trong nước giảm do thị trường năng lượng thế giới có xu hướng đi xuống. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ được cải thiện nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt, cùng với việc tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên.

Thời gian gần đây, diễn biến xung đột tại Trung Đông cũng tác động đến hoạt động tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng tại một số địa phương khiến áp lực cung ứng gia tăng, buộc nhiều doanh nghiệp đầu mối phải điều tiết lượng hàng bán ra trong ngắn hạn.

Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá đầy đủ cung - cầu và nguồn dự trữ xăng dầu nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Bộ Công Thương được giao chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên và báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng trên thị trường.

Đợt điều chỉnh lần này góp phần giảm bớt chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt, đồng thời phản ánh cơ chế điều hành bám sát diễn biến của thị trường quốc tế.

Ngọc Mai
#xăng dầu #giá xăng #RON95 #thị trường năng lượng #giảm giá #nhiên liệu #đầu mối

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