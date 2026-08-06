PNJ gây chú ý giữa tâm bão kim cương

TPO - Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong tháng 10, dự kiến trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

Vào ngày 25/8, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2026. Theo thông báo, thời gian dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 10 tới đây, nhưng thời gian cụ thể sẽ được PNJ công bố sau.

Theo đó, PNJ dự kiến trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông. Hiện tại, PNJ chưa nội dung chi tiết.

Năm nay, PNJ đặt kế hoạch doanh thu hơn 48.660 tỷ đồng (tăng 37%), lãi ròng dự kiến hơn 3.400 tỷ đồng (tăng 21% so với thực hiện trong năm 2025).

PNJ sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Quý II năm nay, PNJ ghi nhận doanh thu hơn 8.480 tỷ đồng (tăng gần 12% so với cùng kỳ), nhưng lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 280 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi gần 440 tỷ đồng. Quý vừa qua, doanh thu tài chính giảm hơn 52 tỷ đồng về âm khoảng 28 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng gần 33% so với cùng kỳ lên hơn 60 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 422% - tương ứng tăng thêm 859 tỷ đồng, lên gần 1.060 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính, PNJ thuyết minh dự phòng tổn thất quý II tăng đột biến khi ghi nhận hơn 865 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Luỹ kế trong nửa đầu năm nay, PNJ ghi nhận doanh thu gần 25.730 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.180 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ).

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của PNJ tăng 4% so với đầu năm lên gần 21.020 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là gần 15.150 tỷ đồng tồn kho - chiếm 72% tổng tài sản. Tổng nợ vay của PNJ là gần 3.990 tỷ đồng.

Danh sách chủ nợ của PNJ gồm hơn 1.420 tỷ đồng tại Vietcombank, gần 1.000 tỷ đồng tại BIDV, hơn 928 tỷ đồng tại Vietinbank, 200 tỷ đồng Ngân hàng Shinhan Việt Nam, 180 tỷ đồng tại Ngân hàng KEB chi nhánh TPHCM, hơn 160 tỷ đồng tại Ngân hàng Woori Việt Nam, hơn 45 tỷ đồng Ngân hàng The Siam Commercial Bank chi nhánh TPHCM, 44 tỷ đồng Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank chi nhánh TPHCM, hơn 5 tỷ đồng ngân hàng HSBC (Việt Nam).