VPBank “cảnh báo đỏ”: Không có vé nội bộ - khán giả cẩn thận mất tiền trước giờ mở bán

Trước sức nóng của BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > tại Hà Nội, nhiều tài khoản đã rao bán “vé nội bộ”, cam kết giữ chỗ đẹp với mức giá cao. Đơn vị tổ chức tại Việt Nam VPBank khẳng định thông tin này không đúng sự thật: toàn bộ vé của hai đêm diễn đều được phân phối qua CTicket, không tồn tại nguồn vé nội bộ bán riêng như quảng cáo.

“Vé nội bộ” - chiêu trò lừa đảo quen thuộc mùa concert

BIGBANG trở lại với World Tour đầu tiên sau 9 năm, đúng dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động. Hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vì thế nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm, khiến nhu cầu săn vé tăng cao ngay từ trước thời điểm mở bán.

Người hâm mộ “nín thở” chờ đợi ngày mở bán vé xem BIGBANG World Tour tại Hà Nội.

Cũng như nhiều concert quốc tế trước đây, sự kiện càng hot, các chiêu trò lừa đảo càng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Trong số đó, thủ đoạn được sử dụng phổ biến nhất chính là các bài đăng gắn mác “vé nội bộ”, “suất đối tác”, “vé nhân viên”, “nguồn ban tổ chức” để tạo lòng tin với người mua.

Trên nhiều hội nhóm, không khó để bắt gặp những bài đăng khẳng định có “vé nội bộ”, “bao camp thành công”, “không cần xếp hàng”, thậm chí cam kết đúng khu, đúng hàng nếu chuyển khoản đặt cọc ngay. Nhiều tài khoản còn rao bán “vé giá nội bộ” với mức giá cao gấp hai, thậm chí gấp ba giá niêm yết với lý do “chắc chắn có vé”, “nguồn riêng”, “không phụ thuộc mở bán”.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, VPBank - đơn vị tổ chức tại Việt Nam của BIGBANG World Tour khẳng định BTC không có bất kỳ hình thức “vé nội bộ” hay dịch vụ “giữ chỗ trước” nào cả. Toàn bộ vé thương mại của BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đều được mở bán minh bạch trên nền tảng CTicket theo đúng thời gian công bố.

Đây không phải lần đầu tiên BTC những sự kiện lớn lên tiếng cảnh báo về rủi ro lừa đảo gắn mác “vé nội bộ”. Tuy nhiên nhiều người vẫn tin vào “vé nội bộ” là bởi từng có không ít trường hợp người mua vẫn nhận được vé sau khi chuyển tiền. Đó là vì thực tế nhiều seller cũng tham gia “camp” vé như tất cả người hâm mộ khác. Nếu săn được vé, họ sẽ bán lại với giá cao để hưởng phần chênh lệch. Nhưng ở thời điểm nhận cọc, họ tự gắn mác “vé nội bộ” nhằm tạo cảm giác uy tín, khiến người mua yên tâm chuyển tiền trước. Có thể xem đây là một hình thức “giả danh vé nội bộ” để tăng độ tin cậy cho người bán, chứ không phải một đặc quyền thực sự.

Rủi ro nằm ở chỗ, nếu người bán camp vé thất bại hoặc không có vé như cam kết, toàn bộ nguy cơ mất tiền hoặc không có vé sẽ thuộc về người mua. Đã có nhiều trường hợp bị yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với lý do “giữ suất”, “đặt cọc trước giờ mở bán”, sau đó người bán cắt liên lạc hoặc liên tục trì hoãn việc giao vé.

Để tăng thêm độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng logo chương trình, seatmap, bảng giá, ảnh chụp tin nhắn, danh sách đặt chỗ hoặc tự nhận quen biết nhân sự VPBank, CTicket hay ban tổ chức. Tuy nhiên, những hình ảnh này hoàn toàn không chứng minh người đăng sở hữu vé. Seatmap, bảng giá và lịch mở bán đều là thông tin công khai, bất kỳ ai cũng có thể tải về và sử dụng trong bài đăng quảng cáo.

Bên cạnh chiêu trò “vé nội bộ”, người hâm mộ cũng cần đặc biệt cảnh giác với các website giả mạo CTicket có giao diện gần giống trang chính thức nhưng sử dụng tên miền khác, các đường link được gửi riêng qua tin nhắn hoặc những trang yêu cầu nhập thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hay thông tin thẻ.

Kênh bán vé chính thức là CTicket (https://cticket.vn/), người mua nên truy cập địa chỉ được đăng trên các kênh xác thực của VPBank hoặc ban tổ chức, thay vì bấm vào liên kết do người lạ gửi và không thanh toán ở bất kỳ nền tảng nào ngoài cticket.vn.

Nếu phát hiện tài khoản hoặc website có dấu hiệu giả mạo, người dùng nên lưu lại ảnh chụp, đường link, thông tin chuyển khoản và báo cáo tới nền tảng, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Săn vé không hoảng: Chốt hạng trước, chuẩn bị phương án B

Cách chắc chắn nhất để có vé vẫn là tham gia các đợt mở bán chính thức trên CTicket. Với fan K-pop nói chung và V.I.P nói riêng, săn vé concert có lẽ đã là một “bộ môn” quen thuộc. Tuy nhiên, trước sức nóng của màn tái xuất sau 9 năm, chuẩn bị kỹ đến đâu cũng không thừa.

Sai lầm dễ gặp nhất là đợi đến khi cổng bán vé mở mới bắt đầu phân vân hạng vé. Chỉ vài phút đắn đo giữa khu đứng và khu ngồi cũng có thể khiến vị trí mong muốn biến mất. Tốt nhất, mỗi người nên chốt trước một hạng vé mục tiêu, một mức ngân sách tối đa và ít nhất hai phương án dự phòng để chuyển hướng ngay khi cần.

Toàn bộ vé thương mại của BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đều được mở bán minh bạch trên nền tảng CTicket.

Team muốn nhìn nghệ sĩ thật gần, thích không khí đông và đủ sức đứng lâu có thể nhắm Ultimate VIP. Team muốn gần sân khấu nhưng cần sự thoải mái nên ưu tiên Diamond hoặc Gold VIP. Nếu mê toàn cảnh sân khấu, màn hình và hiệu ứng, các khu ghế ngồi chính diện thường là lựa chọn “xem đã mắt” hơn. Còn vé restricted view phù hợp với ngân sách tiết kiệm, miễn là người mua chấp nhận một phần góc nhìn có thể bị hạn chế.

Trước giờ G, hãy đăng ký và đăng nhập sẵn CTicket, kiểm tra email, số điện thoại và thông tin cá nhân. Thẻ thanh toán cần đủ hạn mức, tài khoản đủ số dư và điện thoại nhận OTP phải ở ngay bên cạnh. Khi đã vào hàng chờ, không nên liên tục tải lại trang hoặc mở quá nhiều cửa sổ nếu hệ thống không hướng dẫn, tránh tự làm gián đoạn phiên mua vé.

Nếu săn theo nhóm, hãy thống nhất từ trước ba câu hỏi: đi ngày 24 hay 25/10, ngân sách tối đa bao nhiêu và có đồng ý chuyển sang hạng dự phòng không. Đừng để đến bước thanh toán mới mở group chat hỏi “giờ mua khu nào?”. Trong cuộc săn vé, vài chục giây chần chừ đôi khi đủ để seatmap đổi màu.

Vé presale dành cho thành viên BIGBANG V.I.P mở từ 10 giờ ngày 13/8; chủ thẻ VPBank Mastercard có đợt mua sớm ngày 14/8; mở bán rộng rãi bắt đầu lúc 10 giờ ngày 17/8 trên CTicket.

Cuối cùng, presale không đồng nghĩa chắc chắn có vé và dịch vụ camp vé cũng không thể bảo đảm thành công tuyệt đối. Chuẩn bị đầy đủ giúp tăng cơ hội, nhưng lời hứa “bao đỗ 100%” vẫn là dấu hiệu cần thận trọng. Bám đúng kênh chính thức, có sẵn phương án B và giữ bình tĩnh khi thanh toán vẫn là bộ ba an toàn nhất trước giờ mở bán.