Đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp thu dưới 10 tỷ đồng

TPO - Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026, 2027 với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trong bối cảnh hiện nay, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo, hộ và cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu mỗi năm đến 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm này.

Đề xuất giảm 30% thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng.

Cơ quan soạn thảo nhận định, việc giảm thuế sẽ giúp hộ, cá nhân kinh doanh giữ lại một phần thu nhập để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời tăng tiêu dùng và tích lũy.

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, chính sách sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng khả năng phục hồi, mở rộng hoạt động, tạo điều kiện điều chỉnh giá bán và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đồng thời miễn, giảm hơn 40 loại phí và lệ phí.

Trong bối cảnh nhiều chính sách hỗ trợ đang được triển khai và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, cơ quan soạn thảo cho rằng, tiếp tục giảm 30% thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh doanh nghiệp trong năm 2026 và 2027 là cần thiết. Mức giảm 30% số thuế phải nộp tương tự các chính sách hỗ trợ đã từng áp dụng trước đây theo các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính cũng cho biết, việc giảm thuế dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026, gồm khoảng 929 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh, và 2.262 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đến năm 2027, số giảm thu ngân sách dự kiến khoảng 3.510 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 1.022 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 2.488 tỷ đồng. Việc giảm thuế trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định, bền vững hơn.