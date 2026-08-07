Giá vàng hôm nay (7/8): Quay đầu giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước lại quay đầu giảm và đi ngược chiều với giá vàng thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc quanh 142 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 142,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 139,7 - 141,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.257 USD/ounce, tăng 12 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 6,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.463 đồng/USD, tăng 30 đồng so với sáng qua, tiếp tục lập kỷ lục mới. Tính từ đầu tuần đến nay, tỷ giá trung tâm tăng 105 đồng.

Đáng ngạc nhiên, trong bối cảnh tỷ giá trung tâm tăng mạnh, giá USD tại ngân hàng lại có xu hướng giảm. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.150 - 26.430 đồng/USD (mua - bán), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua và giảm 50 đồng từ đầu tuần đến nay.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.070 - 26.100 đồng/USD (mua - bán), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với hôm qua, duy trì mức thấp hơn so với ngân hàng.