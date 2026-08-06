Dự kiến vị trí xây hầm xuyên núi Tam Đảo

TPO - Tuyến đường hầm Tam Đảo dài gần 20 km, trong đó có 2 km đường hầm. Khi hoàn thành tuyến này sẽ rút ngắn 40 km kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội.