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Kinh tế

Dự kiến vị trí xây hầm xuyên núi Tam Đảo

Thanh Hiếu

TPO - Tuyến đường hầm Tam Đảo dài gần 20 km, trong đó có 2 km đường hầm. Khi hoàn thành tuyến này sẽ rút ngắn 40 km kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội.

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Tại buổi làm việc chiều ngày 5/8, Tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ đã thống nhất đầu tư đường hầm Tam Đảo Tuyến dài khoảng gần 20 km, trong đó hầm xuyên núi dài khoảng 2 km với tổng mức đầu tư gần 5.800 tỷ đồng.
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Điểm đầu tuyến đường kết nối với đường ĐT.261B (xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên), điểm cuối kết nối với Quốc lộ 2B thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Khu vực điểm đầu tuyến đường kết nối với ĐT. 261B.
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Ngoài hầm xuyên núi Tam Đảo, dự án còn đầu tư đường dẫn, hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí và các công trình phụ trợ (ảnh khu vực núi Tam Đảo, thuộc tỉnh Thái Nguyên là điểm đầu dự án).
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Tuyến đường kết nối sườn Đông Tam Đảo của Thái Nguyên với sườn Tây Tam Đảo sẽ mở ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng về sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và du lịch, tạo động lực phát triển cho cả vùng (Khu vực kết thúc của hầm Tam Đảo, thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ).
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Theo tính toán, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng 40 km so với hiện nay, góp phần tăng cường kết nối giữa Thái Nguyên, Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch (ảnh: Tuyến đường DT 301 đi Thái Nguyên - Phú Thọ hiện tại).
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Được biết, hiện tỉnh Thái Nguyên đang tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển. Trong đó, Dự án đường hầm Tam Đảo là một trong những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với liên kết vùng (ảnh: Điểm cuối dự án tại nút giao quốc lộ 2B, thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ).
Thanh Hiếu
#Đầu tư #Du lịch #Kết nối vùng #Thái Nguyên #Phú Thọ #Đường hầm #Hầm Tam Đảo

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