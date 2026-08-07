Ái nữ nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu làm sếp cấp cao

TPO - Bà Phạm Nhật Minh Anh - con gái út của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vin New Horizon. Đây là lần đầu tiên tên của bà Minh Anh xuất hiện trong danh sách nhân sự quản lý tại một doanh nghiệp thuộc Vingroup.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm nay của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC).

Bà Phạm Nhật Minh Anh - con gái út của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị VIC Phạm Thu Hương đảm nhiệm vai trò quản trị tại một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Vingroup.

Cụ thể, bà Phạm Nhật Minh Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vin New Horizon. Đây là lần đầu tiên tên của bà Minh Anh xuất hiện trong danh sách nhân sự quản lý tại một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vingroup.

Trong các báo cáo quản trị của Vingroup trước đây, bà Minh Anh chỉ được nhắc đến với tư cách là người có liên quan của lãnh đạo VIC.

Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương có 3 người con, gồm: Ông Phạm Nhật Quân Anh, ông Phạm Nhật Minh Hoàng và bà Phạm Nhật Minh Anh.

Trước đó, vào ngày 17/10/2025, Tập đoàn Vingroup đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Vin New Horizon với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Vin New Horizon đặt trụ sở tại Tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội.

Đến ngày 23/10/2025, Vin New Horizon chính thức được thành lập với 5 cổ đông sáng lập, gồm Vingroup và 4 cá nhân đều thuộc gia đình ông Phạm Nhật Vượng. Trong đó, bà Phạm Thu Hương nắm giữ 32 triệu cổ phần (tỷ lệ 32% vốn), tương đương 320 tỷ đồng vốn góp. Bà Phạm Thu Hương đồng thời là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vin New Horizon.

Bà Phạm Nhật Minh Anh tham gia HĐQT Vin New Horizon - doanh nghiệp triển khai mô hình đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ, TPHCM.

Hai con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là bà Bùi Lan Anh và Nguyễn Phương Nhi đều sở hữu 1 triệu cổ phần (tỷ lệ 1% vốn), tương đương 10 tỷ đồng vốn góp mỗi người. Bà Phạm Nhật Minh Anh cũng nắm giữ 1 triệu cổ phần (tỷ lệ 1% vốn).

Ngoài Vin New Horizon, cuối tháng 9/2025, bà Phạm Nhật Minh Anh cùng bố, mẹ và 2 anh trai cũng góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển điện ảnh V-Film có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 45% cổ phần, bà Phạm Thu Hương sở hữu 25%, Vingroup nắm 10%, bà Phạm Nhật Minh Anh nắm 10%, còn hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cùng sở hữu 5% vốn.

Như vậy, với sự xuất hiện của bà Minh Anh tại Vin New Horizon, cả 3 người con của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều đã tham gia vào hoạt động quản trị hoặc điều hành tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup.

Theo báo cáo quản trị của Vingroup, ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng - hiện đảm nhiệm các vị trí tại 6 doanh nghiệp, gồm VinRobotics, VinFast, VinMotion, VinMetal, VinMetal Hà Tĩnh và VinFast Việt Nam.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai - đang tham gia điều hành tại 4 doanh nghiệp là VinRobotics, VinMetal, VinMetal Hà Tĩnh và VinSurgical.

Nửa đầu năm nay, Vingroup đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 222.300 tỷ đồng, tăng hơn 72% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2026 đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm 2026.